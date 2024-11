Verzuolo, Adonella Fiorito presenta il suo primo libro "Ti rubo una carezza"

Mercoledì 13 novembre alle ore 15 l'autrice Adonella Fiorito presenterà il suo libro "Ti rubo una carezza" ed. Primalpe, presso la Sala Arroyito di Palazzo Drago in Via Marconi 13, durante gli incontri della Terza Età.

Descrizione del libro: "Non so perché, o forse lo so, ma leggendoti mi è venuto in mente che riassumerei il tuo diario in una frase: il cuore oltre la siepe. Qui non c'è il buio sinonimo di paura e violenza. Oltre la siepe c'è soltanto Amore. Cara Adonella, hai fatto il pieno di Amore e Dolore. Sei zeppa di Vita. Quella che, guardandoti indietro, ti farà dire: ti ho vissuta. Hai vinto il buio. Ora c'è soltanto luce. E tanta umana fragilità. È questa la Grande Bellezza. Auguro a chi leggerà di trattenere nel cuore gli insegnamenti che il tuo vissuto dona a piene mani. Il silenzio è importante, ma ci sono parole che travolgono e possono cambiare un'esistenza". Adelaide Gullino

Sull'autrice: Adonella Fiorito, classe 1956, professionalmente nasce infermiera per poi dedicarsi alla bellezza fino alla meritata pensione. Socialmente impegnata da sempre per la sua città, Savigliano, e per i più fragili, fonda “Mai + sole”, una realtà associativa attiva sul territorio dal 2007, che è diventata ben presto importante punto di riferimento nel territorio cuneese per le donne vittime di violenza.

Al suo fianco il marito Claudio, i figli Sergio, Francesco e Federico ad accompagnarla in un primo tratto nel percorso terreno ed ora da quella dimensione che “tutto può”.

In sinergia con le altre realtà associative, si spende per arginare l’aumentare delle condizioni di disagio che sempre più persone si trovano ad affrontare nella quotidianità. Ha ricevuto numerosi premi ma non si adagia sugli allori e continua, stoicamente, la sua missione. E’ questa la sua prima fatica editoriale, frutto di una vita spesa, anche, per gli altri. Con la convinzione che “gli altri siamo noi”.