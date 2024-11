Orientamento scolastico e professioni sanitarie: all'ospedale di Verduno una giornata d'approfondimento

Anche l’ASL CN2 partecipa all'iniziativa “Orientamento Scolastico e conoscenza delle Professioni Sanitarie” e apre le porte dell'Ospedale Ferrero di Verduno agli studenti delle IV e delle V superiori per una giornata all'insegna dell'orientamento universitario e lavorativo.

Questo progetto nasce in accordo e in sinergia tra gli ordini delle Professioni Sanitarie (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione TSRM-PSTRP, Ordine delle Professioni Infermieristiche e degli infermieri pediatrici di Cuneo e Ordine dei Fisioterapisti), i servizi per l’orientamento scolastico dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale e la Dirigenza delle Professioni Sanitarie delle aziende AslCn1, Asl Cn2 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

L'appuntamento presso l'Ospedale di Verduno è per il 23 novembre (orario 9-13 e 14-16).

Ad attendere gli studenti ci saranno i rappresentanti di tutte le 22 professioni sanitarie pronti a rispondere a curiosità e domande sul lavoro e sul percorso universitario.