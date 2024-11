Ceva, in biblioteca una serata dedicata ai funghi insieme al Gruppo Micologico Cebbano

Il Gruppo Micologico Cebano organizza, nella serata di martedì 19 novembre alle 21, presso la Biblioteca Civica di via Pallavicino a Ceva, un incontro aperto a tutti in cui si parlerà di funghi dal punto di vista gastronomico.

Saranno presenti in sala il micologo Aldo Viora e lo chef Paolo Pavarino che spiegheranno come cucinare i funghi, partendo dalle nozioni di base (come pulirli e prepararli per la cottura) per arrivare ai vari metodi di cucinarli e conservarli nel tempo. Un appuntamento focalizzato sull'aspetto gastronomico della micologia.