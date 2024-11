Treiso dice "No" alla violenza sulle donne con parole e musica

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Treiso organizza l’evento “Il nostro no! Alla violenza… in parole e musica”, che si terrà giovedì 21 novembre alle ore 21:00 presso il Centro Culturale Don G. Flori in Piazza L. Baracco.

La serata vedrà protagonisti lettori che si alterneranno nella lettura di brani tratti dal libro “Favole da incubo” di Roberta Bruzzone ed Emanuela Valente, esplorando storie di violenza e riscatto. Le letture saranno accompagnate da brani eseguiti al violino dal Maestro Andrea Bertino, creando un'atmosfera intensa e riflessiva.

A concludere l'evento interverranno il Dott. Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio Socio Assistenziale, e l’assistente sociale Sonia Delfinetti, offrendo spunti di riflessione e sensibilizzazione sul tema.

L'iniziativa è promossa nell’ambito del progetto VIOLA di Associ&Rete, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema cruciale e di sostenere il contrasto alla violenza sulle donne.