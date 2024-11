12° Congresso Provinciale U.S. ACLI a S. Pietro del Gallo

Lunedì 25 novembre, alle ore 17.30, si terrà presso il circolo U.S. ACLI A.S.D. Centro Incontri Polivalente “S. Armando” di Via del Bosco n. 84 Frazione San Pietro del Gallo – Cuneo, il 12° Congresso Provinciale dell’associazione, sul tema “Sportivi per costituzione. Il valore educativo e sociale dello sport storia e futuro del nostro impegno”.

Per l’U.S. ACLI di Cuneo si tratta di un momento di grande importanza, durante il quale si possono operare insieme e in forma democratica, le scelte fondamentali che riguardano le linee guida del lavoro da svolgere per i prossimi quattro anni ed eleggere il gruppo dirigente che si assumerà il compito e la responsabilità di portarle avanti, con un rinnovato entusiasmo e slancio.

L’U.S. ACLI presieduta da Attilio Degioanni fa parte della grande famiglia delle ACLI cuneesi (presiedute da Elio Lingua, con un totale di oltre 250 circoli su tutto il territorio e più di 37.000 associati) e rappresenta un’importante realtà di aggregazione sportiva della nostra provincia, con una media di 18.000 iscritti e 110 società affiliate nell’ultimo quadriennio.

Sono tante e variegate le attività sportive seguite: dal gioco delle bocce, all’equitazione, al padel, all’arrampicata, oltre a quelle più tradizionali di calcio, volley o atletica leggera.

Inoltre, una grande attenzione delle attività delle U.S. ACLI cuneesi è indirizzata allo sport per le persone con disabilità, attraverso progetti dedicati. Un esempio è la compartecipazione ai programmi di “Montagnaterapia” promossi dall’ASL CN1, dalla Fondazione CRC e da alcuni Comuni, finalizzati al miglioramento del benessere di persone colpite da patologie psichiatriche o fisiche.

Il Congresso Provinciale sarà un importante momento di partecipazione e condivisione dei valori aclisti nello sport.

Seguirà un rinfresco nei locali dello stesso circolo “S. Armando”, offerto dalla Presidenza Prov.le U.S. ACLI.