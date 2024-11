"El Festin ed San Martin": a Castelletto Stura una giornata dedicata alle tradizioni e ai mestieri di un tempo

Domenica 17 novembre, a Castelletto Stura, è in programma "El Festin ed San Martin", rievocazione storica di San Martino, una giornata dedicata alle nostre tradizioni e ai mestieri di un tempo. La manifestazione, incentrata sulla rievocazione di due episodi legati alla figura di san Martino di Tours, che la chiesa ricorda 1'11 novembre: il "tramud éd san Martin", che vuole richiamare la condizione di precarietà e di povertà dei mezzadri, e il tradizionale gesto altruistico del santo-soldato che taglia il suo mantello per donarlo ad un povero.

Si parte alle 10 con la Santa Messa, alle 11:15 Rappresentazione di "San Martino e il povero" e del "Tramud ed San Martin" (con animali e persone) nel centro storico del paese.

Ore 12.00 Pranzo (in locale riscaldato) polenta con salciccia, furmag, dolce ed en bicer ed bun vin - € 8 bambini da 6 a 10 anni € 5

ORE 14:30 Rappresentazione di "San Martino e il povero" e del Tramud ed San Martin" (con animali e persone).

Durante la giornata: • mercatino delle cose buone di campagna • antichi mestieri; • possibilità di visita al Piccolo Museo di Giacolino Pascale; • esposizione dei vestiti da sposa risalenti agli anni 1930/1950; • MOSTRA demure ed `na vira, con Mario Collino "PREZZEMOLO";

Nel pomeriggio: • vin brulè, merenda e canti popolari.



Per informazioni contattare: Osvaldo 335.5374708 Silvio 338.2542192