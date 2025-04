Sabato 5 aprile a Cuneo ultimo giorno della mostra "Selme - Si Espandono Le Mie Emozioni"

Sabato 5 Aprile alle ore 11 presso lo spazio espositivo del salone d'onore della Biblioteca Civica di Cuneo, al primo piano, in via Cacciatori delle Alpi 9 a Cuneo, si conclude la mostra : "Selme - Si Espandono Le Mie Emozioni".

Per l'occasione saranno lette una serie di riflessioni filosofiche di Jiddu Krishnamurti, noto per aver sviluppato un nuovo modo di approcciarsi alla percezione della realtà, che sono state fonte di ispirazione per l'artista Domenico Olivero. Infatti prendendo spunto dalla frase "La ricerca della realtà richiede immensa energia" l'artista ha dato corpo espressivo al suo segno pittorico attraverso un ampliamento del gesto energetico, che ora cresce e prende sempre più elaborazione e forma nelle diverse tele proposte.



L'esposizione, ad ingresso gratuito, durerà fino al 5 Aprile, col seguente orario:

Martedì: 8.30 - 17.00 (continuato)

Mercoledì: 9.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30

Giovedì: 8.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30

Venerdì: 8.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30

Sabato: 8.30 - 12.30