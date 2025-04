Buoni risultati per l'Imperial Dance di Cuneo ai Campionati Regionali FIDESM di Danze Caraibiche e Latine

Marzo è stato un mese intenso e ricco di soddisfazioni per gli atleti dell’Imperial Dance di Cuneo, impegnati in due importanti appuntamenti del Campionato Regione Piemonte e Valle d’Aosta FIDESM.

Il 23 marzo, presso il Centro Federale Scuola dello Sport del CONI a Cantalupa (TO), si è svolta la competizione dedicata alle Danze Latino Americane e Latin Style, mentre il 30 marzo il PalaFerraris di Casale Monferrato (AL) ha ospitato le gare di Danze Caraibiche.

Quindici atleti dell’Imperial Dance hanno preso parte alle competizioni, accompagnati dai tecnici Ilaria Diana ed Eros Ghio. I ballerini si sono distinti in diverse discipline: Latin Style, Danze Latino Americane e Danze Caraibiche, mostrando preparazione, passione e spirito sportivo.

I Campionati Regionali sono stati organizzati sotto la nuova sigla FIDESM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali – denominazione ufficializzata a marzo 2024, che segna un nuovo corso per il movimento della danza sportiva in Italia.

A nome di tutti gli atleti e dei tecnici dell’Imperial Dance, un ringraziamento sentito va al presidente regionale Ilario Parise, al vicepresidente Giovanni Petrilli e al segretario regionale Giovanni Nitti per l’ottima organizzazione e per l’impegno dimostrato in questa edizione dei campionati.

LATIN STYLE

Alyssa ARZANI 1^ 22/34 anni classe A

Rossella MAZZELLA 2^ 22/34 anni classe A

Leonardo D’ANGELO 1° 16/18 anni classe B

Emma MARABOTTO e Asia GALAVERNA 1^ 19/34 anni classe C

Sara CASTELLINO 5^ 16/18 anni classe B

Elisa DEMICHELIS 3^ under21 classe B

Lucia RIBERI 7^ 19/34 anni classe C

Laila MANICA 4^ 10/11 anni classe C

DANZE LATINO AMERICANE

Leonardo D’ANGELO e Martina ALLOCCO 3° 16/18 anni classe B2

DANZE CARAIBICHE