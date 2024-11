La Banda Musicale "Giuseppe Verdi" di Sommariva del Bosco in concerto

Sabato 23 novembre, alle ore 21, presso il Teatro “Don Marco Bongioanni”, viale Scuole 13 a Sommariva del Bosco, in occasione delle celebrazioni per Santa Cecilia patrona dei musicisti, si terrà il “Concerto dell’amicizia” organizzato dalla Banda Musicale “G. Verdi” diretta dal maestro Davide Semprevivo.

Il gruppo musicale sommarivese, che conta oltre 170 anni dalla fondazione, è presieduto, nell’ambito del nuovo direttivo eletto nel 2023, dal polistrumentista Luigi Magnone (clarinetto piccolo, clarinetto basso e oboe), coadiuvato dal vicepresidente Patrizia D’Agosto, dal tesoriere Elisa Cane e dal consigliere Gaspare Romano, rispettivamente ai sassofoni soprano, contralto e tenore, e infine dal segretario Irma Bechis, clarinettista.

Sarà ospite e parteciperà all’evento con i propri musici la Banda Filarmonica Coazzese (foto sotto), diretta dal maestro Paolo Ostorero, con la quale la compagine locale festeggerà il gemellaggio ventennale, durante il quale sono stati condivise numerose e proficue attività musicali, con reciproche ospitalità ed esibizioni in Italia e all’estero.

Il programma spazierà, oltre ad alcune marce tipiche del repertorio bandistico, attraverso diversi generi musicali: dalla iconica colonna sonora del felliniano film “Amarcord”, con cui rivivere emozioni nostalgiche, al medley “Supernomadi”, un excursus tra i brani più famosi del celebre gruppo che ha fatto la storia della musica beat italiana, per proseguire con le sonorità intense e coinvolgenti di “Spiritual moments” e “Oh happy day”, dedicata ai canti religiosi afroamericani in un elegante rielaborazione jazzistica e con brani ad arrangiamento bandistico come “La danza del sole”, ispirata a una coreografica cerimonia religiosa dei nativi americani e “Aldebaran”, viaggio onirico tra gli spazi siderali.

Nell’intervallo tra le due parti del programma si esibirà l’ensemble di ottoni “Evolvebrass”, di cui fa parte Francesco Morello, 1ª tromba della Banda Musicale sommarivese.

Il gruppo “Evolvebrass” (foto sotto), che presenterà un repertorio poliedrico, dal swing al jazz, sarà diretto dal maestro Marco Tosello, cornista dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino.

La Banda “G. Verdi” APS è socio ANBIMA, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome.

L’evento viene realizzato con il patrocinio del Comune di Sommariva del Bosco, l’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: 345 18 55 139 bandamusicalegverdi@gmail.com