Cortemilia, grande attesa per la Fiera di Santa Caterina

Grande attesa a Cortemilia per il ritorno della Fiera di Santa Caterina, in programma nella giornata di lunedì 25 novembre.

Per tutta la giornata la Fiera animerà il Borgo di San Pantaleo mentre le diverse associazioni di Cortemilia proporranno cioccolata calda, Vin Brulè e altre specialità come la Tisana di Santa Caterina. Sono previste degustazioni di piatti tipici nei ristoranti locali, la mostra fotografica “Biodiversità’. Micro meraviglie vicino a noi” presso la biblioteca civica, e la proiezione del documentario di Remo Schellino “Il Mondo del Tartufo in Italia. Storie di alberi, cani e cercatori” nello stesso luogo alle ore 18.