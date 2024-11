“La felicità” inaugura la nuova stagione del Teatro Politeama di Bra

Dopo mesi di attesa finalmente torna ad alzarsi il sipario del Teatro Politeama Boglione di Bra.

A inaugurare la nuova stagione 2024/2025 (che propone dieci serate di prosa, a cui si aggiungono ben otto serate fuori abbonamento a prezzo ridotto e diversi appuntamenti musicali) sarà la commedia francese “La felicità”, scritta dal pluripremiato Éric Assous, diretta e interpretata da Gianfelice Imparato con Alessandra D’Ambrosio, in programma per sabato 23 novembre 2024 alle 21.

Da poco scomparso, Assous è un autore talentuoso, dalla scrittura riflessiva e allo stesso tempo capace di tenerezza e ironia. Due volte premio “Molière de l'auteur francophone vivant” ha ricevuto anche il Grand prix du théâtre dell’Académie Française per la sua attività di drammaturgo.

Tema centrale dello spettacolo l’amore dopo gli “anta”: Luisa e Alessandro, ormai non più giovani, dopo il loro primo incontro hanno passato la notte insieme. Al risveglio si trovano ad affrontare le tipiche insicurezze di chi non sa se la loro prima colazione sia l’inizio di un rituale che condivideranno nel tempo o l’epilogo di un incontro casuale. Di questi momenti ne hanno vissuti tanti. Luisa infatti è separata e Alessandro è in attesa di divorzio e ha tre figlie.

Il pubblico assisterà a cinque quadri - scanditi da mutamenti di musica e luce - che raccontano sei mesi di vita di una coppia, dal primo casuale incontro, dagli imbarazzi della prima notte assieme, alla costruzione dei rituali comuni, fino al matrimonio. Il percorso non è dei più lineari: se l’amore è assieme meraviglioso e difficile per tutti, ancor di più sembra diventarlo per due persone mature come i protagonisti che sulle spalle portano il peso di figli già avuti, di responsabilità, e il pregiudizio di divorzi e delusioni già vissuti. Ma «Non è perché non abbiamo più vent’anni che non abbiamo più diritto alle illusioni» evidenzia una battuta focale della commedia, capace di intrigare gli spettatori attraverso un susseguirsi di paradossi, bugie, sorprese ma anche di delicatezza.

I biglietti singoli per lo spettacolo sono in vendita al costo di 23 euro; ridotto 20 Euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto. Si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti. I biglietti sono acquistabili anche attraverso il sito www.ticket.it.

Il prossimo appuntamento a teatro è mercoledì 4 dicembre con “Non so se tu sai che lo so”, diretto e interpretato da Giorgio Caprile. La commedia racconta la storia di Carlo, sposato con Alice, che per lavoro allaccia una fugace relazione con Jenny, certo di non essere più rintracciato una volta tornato a casa. Ma così non sarà. Jenny appare una sera alla sua porta e a lui non resta che spacciarla come la nuova moglie di suo fratello, che a sua volta comparirà in scena creando un divertente gioco degli equivoci, con situazione esilaranti che fanno della commedia un’esplosione di comicità.