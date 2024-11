Non Una di Meno organizza il corteo del 25 novembre albese

Come di consueto, il collettivo Non Una di Meno Alba, sezione locale dell’omonimo movimento transfemminista internazionale che opera per la liberazione di genere, i diritti e la giustizia sociale, organizza una manifestazione cittadina in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e di genere. In ricordo delle vittime di violenza e per la rivendicazione delle proprie libertà, tutta la collettività è invitata a sfilare in corteo.



Scrive il collettivo: “Non Una di Meno crede in un approccio attivo, volto alla concreta mobilitazione collettiva. Scendere in piazza in maniera capillare su tutto il territorio italiano significa protestare contro la violenza patriarcale e il sistema che la favorisce. A oggi, il numero dei femminicidi rimane a una donna ogni 72 ore”. Il tema nazionale che le sezioni di Non Una di Meno declineranno nelle proprie iniziative quest’anno è “Disarmiamo il patriarcato”.



Lunedì 25 novembre il ritrovo è presso i Giardini Maestri del Lavoro – siti in corso Piave, tra via Ciro Menotti e via Massimo d’Azeglio – alle ore 18.30. Questo luogo è un presidio permanente per Non Una di Meno, che nei Giardini ha collocato l’installazione artistica formata da 124 pañuelos, fazzoletti fucsia in ricordo delle vittime di femminicidio. “Nei soli anni 2023 e 2024 il numero delle vittime è ormai pari a 210 e per questo, il 25 novembre, il primo atto collettivo della manifestazione cittadina sarà la lettura pubblica dei nomi delle vittime, con l’aggiornamento del numero di pañuelos che le ricordano”, rende noto l’associazione. A seguire, il corteo sfilerà per le strade cittadine fino a piazza Risorgimento. La marcia sarà intervallata da letture e interventi a cura di Non Una di Meno, per poi concludersi in piazza con un’azione collettiva performativa, levando un grido che risponda alla domanda: “Ci vogliamo vivə perché…”.



In preparazione della suddetta manifestazione cittadina, a partire dalle 18.30 di lunedì 18 novembre si terrà presso il Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba una serata a partecipazione libera per la preparazione del materiale artistico e dei contenuti che saranno presentati in corteo. È previsto un laboratorio di scrittura collettiva sui temi e le rivendicazioni da sviluppare per gli interventi che scandiranno le tappe del corteo del 25 novembre. Inoltre, in questa occasione saranno preparati cartelloni, slogan e le inconfondibili matrioske che coloreranno la “marea fucsia” in mobilitazione.



Questa sera Non Una di Meno, in collaborazione con la Libreria Milton e il Ristoro Collettivo I Malpensanti, presenta il fumetto “Le Conseguenze” di Sted, insieme all’autrice. Appuntamento venerdì 15 novembre, ore 18.30, in piazza Pertinace 5. Nel suo secondo fumetto, l’autrice affronta le diverse sfaccettature che assume la violenza e immagina “un mondo dove non siamo solə, dove non veniamo lasciatə solə e non ci lasciamo solə”.



Ulteriori aggiornamenti e informazioni sulle iniziative del collettivo sono reperibili attraverso il profilo Instagram di Non Una di Meno – Alba