Dolore a Centallo per la morte di Sandra Pagliero, storica dirigente dell'ufficio Anagrafe del Comune

Lutto a Centallo per l'improvvisa scomparsa, all'età di 72 anni, di Sandra Pagliero, storica dirigente dell'ufficio Anagrafe del Comune, ente per il quale ha lavorato oltre trent'anni. Conosciutissima in paese, era normale vederla passeggiare, ogni giorno, con il suo modo affabile e cordiale. La ricorda il sindaco Pino Chiavassa, per il quale la signora Pagliero era una carissima amica, dai tempi della giovinezza.

"Abbiamo lavorato per tanti anni insieme, in Comune. Per noi era una presenza preziosa, sia dal punto di vista professionale che umano. Ha lasciato in tutti un bellissimo ricordo", commenta il primo cittadino, evidenziando come fosse stimata e benvoluta dall'intera comunità.

Il funerale sarà celebrato domani 16 novembre alle 14.30 nella Chiesa della Rossa, a Centallo. Qui, stasera alle 19, la recita del Rosario. Sandra Pagliero lascia Andrea con Federica e gli adorati Adele, Irene, Emilia e Michele, Bruno e i consuoceri, assieme ad amici e parenti tutti.