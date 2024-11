Calcio Serie D: quattordicesima giornata sui campi del girone A, derby cuneese tra Saluzzo e Fossano

Si gioca la quattordicesima giornata, domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

Grande attesa per il derby cuneese tra Saluzzo e Fossano, in programma al Damiano. Le due squadre ci arrivano in condizioni differenti. Ottimo lo stato di forma dei granata di Cacciatore, reduci da cinque risultato utili consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi) in campionato e dal passaggio di turno in Coppa. Più complicato il momento dei blues, a secco di vittorie da quattro turni (3 perse) ed in cerca di un cambio di marcia dopo il cambio di allenatore.

Sulla carta agevole l'impegno (casalingo) della capolista Bra: al Bravi arriva l'Albenga.

Turno caratterizzato da alcuni big match particolarmente interessanti, come NovaRomentin-Ligorna e Lavagnese-Varese.

Fischio d'inizio alle 14,30 ad eccezione di Derthona-Sanremese (ore 15).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Albenga: Omar Abou El Ella di Milano

Chieri-Vogherese: Marco Menozzi di Treviso

Chisola-Imperia: Giuseppe Costa di Catanzaro

Gozzano-Cairese: Alessandro Colelli di Ostia Lido

Lavagnese-Varese: Gianluca Guitaldi di Rimini

NovaRomentin-Ligorna: Roberto De Stefanis di Udine

Oltrepò-Asti: Salvatore Fresu di Sassari

Saluzzo-Fossano: Vincenzo Hamza Riahi di Rovere

Vado-Borgaro: Francesco D'Andria di Nocera Inferiore

Derthona-Sanremese: Marco Casali di Cesena

CLASSIFICA: Bra 29, Ligorna 25, Varese 23, NovaRomentin, Vado 22, Lavagnese, Asti 21, Chisola, Sanremese, Albenga 20, Derthona 18, Saluzzo 17, Vogherese 15, Imperia, Gozzano 14, Cairese, Oltrepò 13, Fossano, Borgaro 11, Chieri 5