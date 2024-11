Borgo, a WOW si festeggiano i 70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico [FOTO]

Nell'autunno del 1954 nasceva il Corpo Soccorso Alpino poi diventato Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nelle Alpi Marittime una prima squadra di soccorso in montagna era già stata istituita alla fine degli anni '40 coinvolgendo alcuni dei più grandi alpinisti dell' epoca tra cui Matteo Campia, Gianni Ellena, Nicolino Gandolfo e altri. Lo stesso gruppo confluì nel CSA nel 1956 come XV Delegazione Alpi Marittime.

Un compleanno importante celebrato oggi e domani al salone WOW di Borgo San Dalmazzo

Prima l'apertura dello stand informativo a Palazzo Bertello e una serie di simulazioni di operatività con barella e diverse manovre di soccorso.

La sindaca di Borgo Roberta Robbione: "E' un momento importante perché diamo rilievo a tre associazioni da valorizzare. Con loro si collabora e si sta progettando la cittadella della sicurezza nell'ex caserma Mario Fiore". Paolo Salsotto, presidente Cai Cuneo, ha scherzato sull'età della sezione: "Siamo i più vecchi, 150 anni portati benissimo. Grazie alla sottosezione di Borgo, sempre attivissima". E proprio il presidente della sottosezione borgarina Carlo Barale ha evidenziato la vicinanza del mondo giovanile, sempre più vicino ai temi della montagna.

Nel pomeriggio la calata della barella dal campanile di San Dalmazzo e il taglio della torta per celebrare non solo il 70esimo del CNSAS, ma anche il 150esimo del CAI di Cuneo e il 45esimo del CAI di Borgo San Dalmazzo. A seguire l'inaugurazione della mostra "70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese" e, infine la chiacchierata conviviale "Il servizio di Elisoccorso ieri e oggi".

La festa continua domani, domenica 17 novembre: la mattina alle 10 ancora simulazioni di soccorso sanitario, sempre aperte alla partecipazione del pubblico, poi la messa in ricordo dei caduti in montagna alle 10.30 presso la parrocchia di San Dalmazzo. Nel pomeriggio, dalle 14, proseguiranno le simulazioni di operatività alla presenza delle unità cinofile. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.