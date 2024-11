Gita in Valle Gesso si trasforma in tragedia: escursionista 21enne precipita e muore

Grave incidente, nel pomeriggio di oggi 16 novembre, in Valle Gesso, sul sentiero che dal Gelas va verso il colle delle Fenestrelle, non lontano dal rifugio Soria Ellena, dove un escursionista è precipitato in un dirupo. Fatale la caduta. Si tratta di un 21enne, che è purtroppo deceduto. Con lui un compagno di gita, che avrebbe dato l'allarme.

Sul posto è ancora in corso l'attività dei soccorritori. Stanno operando i tecnici del soccorso alpino, l'eliambulanza del 118, con il medico che non ha potuto che contatare il decesso dell'uomo e i finanzieri del SAGF, che stanno portando avanti le operazioni di polizia giudiziaria. La salma sarà composta nella camera mortuaria di Entracque.

Notizia in aggiornamento