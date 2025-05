Il Gruppo Gino dona 10 mila euro per sostenere le cure di Carola, bimba cuneese gravemente malata

Gruppo Gino dona 10.000 euro alla raccolta fondi LILT per la piccola Carola

Il Gruppo Gino, storica realtà imprenditoriale del territorio, ha scelto di sostenere con una donazione di 10.000 euro la raccolta fondi promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Cuneo, a favore della piccola Carola, una bambina di 7 anni affetta da una rara forma di neuroblastoma avanzato, attualmente in cura presso un centro oncologico pediatrico specializzato di Roma.

La famiglia di Carola si trova ad affrontare un percorso lungo e complesso, fatto di terapie intensive, frequenti spostamenti e costi elevati non sempre coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. La raccolta fondi lanciata da LILT intende offrire un sostegno concreto, coprendo le spese sanitarie, di trasporto e di permanenza necessarie a garantire le cure migliori possibili.

Alessandro Gino, general manager del gruppo, ha dichiarato: "In momenti come questi, crediamo che il ruolo delle imprese sia anche quello di essere vicine al territorio e alle famiglie che lo abitano. Carola e la sua famiglia stanno vivendo una prova durissima, e riteniamo doveroso essere al loro fianco. Speriamo che il nostro gesto possa essere d'esempio e stimolare ulteriori azioni di solidarietà."

Anche Enrico Collidà, presidente della LILT di Cuneo, ha voluto esprimere la sua gratitudine: "Ringraziamo di cuore il Gruppo Gino per questo atto di grande sensibilità. Il supporto del tessuto imprenditoriale locale è fondamentale per dare concretezza alle nostre azioni di aiuto. La vicenda di Carola ha toccato profondamente tutta la comunità, e siamo felici di vedere come si stia creando una rete di sostegno attorno a lei e alla sua famiglia."

La raccolta fondi a favore di Carola proseguirà sino a fine mese, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, aziende e istituzioni in un gesto collettivo di speranza e vicinanza.

(a oggi LILT Cuneo, con il contributo del Gruppo Gino, ha raggiunto i 21.000 euro; obiettivo: arrivare a 25.000 euro entro fine mese)

▶ Bonifico bancario:

Intestato a: LILT Cuneo ODV

IBAN: IT12A0000000000000000000000

Causale: “Donazione per Carola”

▶ Satispay:

www.liltcuneo.it/donazioni-carola