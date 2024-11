Volley A1F. Delusione Cuneo, sconfitta per 3-0 nell'importante match contro Perugia

L'ottava giornata della Serie A1 Tigotà, con partner del match Commissione Difesa Vista, vede la Cuneesi di coach Pintus affrontare le ragazze della Bartocci Mc Restauri Perugia allenate da Giovi. Una partita fondamentale per la classifica, che le Gatte però non sono riuscite a interpretare al meglio e che è terminata con un tondo 3-0 a favore delle Umbre, che, trascinate da Nèmeth poi premiata come MVP, hanno ottenuto così la prima vittoria della stagione.

Dopo una partenza equilibrata, Cuneo allunga fin da subito portandosi avanti 11-17. Perugia però non molla e recupera fino a portarsi 18-20 prima e 19 pari poi, trascinata dagli attacchi di Nèmeth. Dalla parità si gioca su ogni pallone, ma è Perugia a chiudere 25-22, dopo aver recuperato ben 6 punti di svantaggio.

Nel secondo parziale Perugia preme sull'acceleratore, spingendo forte al servizio e mettendo in difficoltà la ricezione di Cuneo. Niente da fare per le Gatte che patiscono su tutti i fondamentali e le Umbre chiudono in scioltezza 25-14.

erugia parte bene fin da subito anche nel terzo set, tentando lo scatto in avanti e portandosi 10-3. Cuneo però non molla e reagisce, rincorrendo per tutto il parziale fino a portasi a -2, 20-18. Perugia però molla e chiude 25-21, aggiudicandosi così set e partita. Premiata come MVP del match Nèmeth, che ha chiuso il match con 20 punti e il 55% in attacco.

Dunque, nonostante l'ottima partenza, le Gatte tornano da Perugia con zero punti, scivolando così al dodicesimo posto in classifica e venendo superate proprio dalle Umbre. Tra le fila cuneesi resta il rammarico per non essere riuscite a esprimere il bel gioco messo in campo contro Roma in un match contro un'avversaria diretta per la corsa salvezza.

Prossimo appuntamento per le Gatte domenica 24 novembre alle 17:00 tra le mura amiche per un altro match fondamentale contro Eurotk Uyba Busto Arstizio.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: in regia capitan Signorile opposta a Bjelica, al centro Cecconello e Polder, in banda Kapralova e Lazic, libero Panetoni.

Sestetto Perugia: Ricci al palleggio, opposta Nemeth, al centro Cekulaev e Bartolini, in banda Gardini e Ungureanu, libero Siressi.

PRIMO SET

Partenza di set equilibrata, con le Gatte che si fanno sentire subito a muro. 4 pari, muro di Polder, ace chirurgico di Bjelica sulla linea laterale e Perugia ferma il gioco sul 4-6. Si torna in campo e le Gatte continuano a premere sull'acceleratore, portandosi sull’4-8 con altri due muri di Polder e Lazic. Cambio palla per Perugia, 5-9, ma le Cuneesi allungano ancora 5-11 prima e 7-13 poi. Le Umbre tentano di riavvicinarsi spingendo forte al servizio, ma le Gatte restano avanti 11-17. Perugia però non molla e approfittando della confusione nel campo di Cuneo si riporta a -3, 15-18. Coach Pintus ferma il gioco, ma Gardini al servizio piazza due ace vincenti: 17-18 e per Cuneo entra Bakodimou per Kapralova. Fast vincente di Polder e Cuneo interrompe la fase break di Perugia, 17-19. Le Umbre ristabiliscono la parità e l'attacco vincente di Bakodimou riporta Cuneo avanti 19-20. Punto di Ungureanu, seguito dal fallo di seconda linea di Bjelica porta Perugia a +2, 22-20, e coach Pintus chiama il secondo time out. Abile attacco di Kapralova sul muro, 22-21, ma Perugia allunga ancora con Nèmeth 24-21. Bjelica annulla il primo match point di Cuneo ma è ancora Németh a chiudere 25-22. Le Cuneesi chiudono con unace, 3 muri e 15 attacchi vincenti. Top scorer Bjelica con 8 punti e 78% in attacco.

SECONDO SET

Due primi tempi vincenti di Cecconello portano Cuneo sul 0-2, ma l'attacco di Gardini e l'ace di Bartolini riportano la parità. Primo allungo di Perugia che tenta di staccarsi, 4-7 prima e 5-8 poi. Fast vincente di Polder e le Gatte si portano -2. Perugia però continua a spingere e con Ricci e Nèmeth al servizio continuano ad allungare: 6-12 e Lorenzo Pintus prova a fermare il gioco. Pipe vincente di Bjelica 7-12, errore di Ungureanu e fase break di Cuneo, 8-12. Németh continua a trascinare le sue, 8-14 e tre errori diretti delle Gatte portano le padrone di casa 8-17. Cuneo riesce a rosicchiare due punti, 10-17, ma il primo tempo di Bartolini riconsegna il servizio a Perugia. Sul 10-19 Bakodimou rileva Kapralova per rafforzare la ricezione, ma Perugia allunga ancora, 11-20. 12-20 entra Scialanca per Cecconello a servire, ma Perugia chiude in sicurezza 25-14. Cuneo termina con 9 attacchi vincenti e 8 errori, mentre Perugia chiude con 13 attacchi vincenti, due muri e due ace. Top scorer Nèmeth con 7 attacchi vincenti e il 70% di efficienza.

TERZO SET

Perugia parte forte anche nel terzo set, portandosi subito sul 5-2 con due muri vincenti e coach Pintus ferma il gioco. Ancora un muro di Bartolini su Bjelica, 6-2. Primo tempo vincente di Cecconello, 7-3. Perugia però continua a spingere, 10-3. Errore al servizio di Nèmeth e due attacchi vincenti di Lazic portano le Gatte a -4. Ace di Kapralova, 10-7. Inizia la risposta di Cuneo, che si porta -2, 12-10. Perugia allunga ancora, ma le Gatte restano agganciate, 15-12 prima e 16-13 poi. Le Umbre tentano allungo, ma Cuneo non molla: 18-15 e 19-16. 20-16 per un'invasione a rete e Pintus ferma il gioco. Errore in attacco di Ungureano e attacco vincente di Kapralova, 20-18 e Gatte a -2. Ancora scambi combattuti, 21-19. Attacco out di Bjelica, 23-19. Kapralova in attacco tiene viva Cuneo, 23-20. Contrasto sotto rete vinto dalle Umbre 24-20. Kapralova annulla il primo match point, 24-21, ma Perugia chiude 25-21, aggiudicandosi così la prima vittoria in questa stagione.

Le Cuneesi chiudono con 57 punti totali, di cui 35 attacchi vincenti, 4 muri e 3 ace e 18 errori. Premiata MVP del match Nèmeth, che ha chiuso con 20 punti (70%), mentre la sua Perugia termina con 41 attacchi vincenti, 10 muri, 6 ace e 16 errori.