Volley A2M. Cuneo, lezione di volley a Palmi: Codarin alza le barricate e la gara finisce 0-3

Incontrastato dominio per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo nell'ottavo turno di campionato. La squadra piemontese espugna il palazzo dello sport di Palmi con un perentorio 0-3 (20-25/19-25/20-25).

Una trasferta iniziata che poteva essere insidiosa, sia per la voglia di far punti dei calabresi che in questo momento sono in carenza di ossigeno, ma anche perché il centrale Marco Volpato ha dovuto rientrare precipitosamente in veneto per problemi familiari. Coach Battocchio ha così lanciato nella mischia fin dal primo pallone il giovane Mirko Compagnoni che si è ottimamente comportato, soprattutto con il suo servizio insidioso che ha lasciato il segno.

La gara si è risolta in pratica sulle rotazioni della P1 di Cuneo: quando dai 9 metri andava capitan Sottile erano guai per la seconda linea calabrese. E di conseguenza per l'attacco, spesso preda del muro cuneese (8). Grande prova nel terzo set di Lorenzo Codarin: i ragazzi di Pami stanotte avranno gli incubi pensando alla sua striscia di 5 punti consecutivi, 4 dei quali firmati con il muro.

Per il resto da sottolineare come il rientro di Giulio Pinali continui ad essere graduale e mirato: lo staff fisioterapico e tecnico gli sta regalando il campo nel finale di ogni set e "Pino" tocca palle importanti.

IL MATCH

Il primo set è stato estremamente equilibrato fin nella sua parte cruciale, quando Cuneo ha preso il sopravvento nel turno in battuta di Sottile. Primo break dell'incontro in favore dei calabresi con il 2-0 propiziato dal muro di Maccarone su Codarin, poi qualche errore di troppo da una parte dell'altra hanno accompagnato lo svolgersi del set senza che nessuna delle due squadre riuscisse a staccare l'avversario. I break decisivi sono quelli del 18-20 creato dall'attacco di Allik che diventa 18-21 grazie ad un'invasione dei calabresi. Entra Pinali a rilevare Brignach e porta la squadra al set ball sul 20-24. Il resto lo fa coach Battocchio, che cambia Codarin con Mastrangelo per il servizio e dai 9 metri il giovane centrale piazza l'ace del 20-25. Set nel quale i piemontesi ricevono e attaccano decisamente meglio degli avversari (66% contro il 41% e 52% contro il 38% avversario), con una battuta più ficcante.

Di tutt'altro tenore il secondo, con Cuneo assoluta padrona del campo fin dalle prime battute. Subito un vantaggio di 0-4 nel turno al servizio del solito Sottile, utile che non scenderà mai sotto le tre unità (5-8, punto di Benavidez). Supremazia piemontese costruita sulla solita P1 del capitano: "Sicci" va al servizio con la sua squadra avanti 8-12 e ne esce sull'8-17. Uno 0-5 che taglia le gambe ai calabresi di Palmi, i quali vedono gli avversari involarsi sullo 0-2 nonostante una breve fiammata che li riporta dal -9 (13-22) al -6 sul 16-22. Il tempo per l'ingresso di Pinali nel finale, poi Sottile di prima intenzione firma il set ball (16-24) mentre a chiudere, dopo tre tentativi andati a vuoto, ci pensa Codarin che mura Lawrence (19-25). Ancora abissale la differenza in attacco tra le due squadre, con Cuneo che chiude al 50% contro il 35% dei calabresi. Ottimo parziale di Karli Allik, che fa registrare il 60% in attacco con 6 punti su 10 palle giocate.

Il terzo set vede un Codarin dagli occhi da fuoco, ma soprattutto dai tentacoli insuperabili. Il centrale diventa assoluto protagonista nella parte centrale, dopo che Palmi aveva timidamente provato a cambiare l'inerzia del match nella parti iniziale portandosi sul 3-1. Il set sembra in equilibrio, Cuneo fa il cambio palla con l'attacco al centro di Coda che la porta avanti 8-9, poi sul punto successivo è il turno al servizio di Sottile: incredibilmente arrivano 5 punti consecutivi di Codarin, 4 dei quali a muro, e la MA Acqua S.Bernardo scappa 9-15. Solito ingresso di Pinali che porta la squadra di Battocchio al match ball con un largo vantaggio, 15-24. Qui l'unica sbavatura dei piemontesi: Palmi mette a segno un parziale di 5-0 e si porta sul 20-24 prima che Allik faccia scendere il sipario sull'incontro.