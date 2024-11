A Mondovì si presenta il libro “I ragazzi del Fridays for Future”

Il Comizio Agrario presenta venerdì 22 novembre alle ore 17,00 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì nell’ambito della rassegna “Coltiviamo letture” presenta “I ragazzi del Fridays for Future” di Carola Benedetto e Luciana Ciliento

Le autrici dialogheranno con Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario e con quanti parteciperanno alla presentazione.

«[I protagonisti del racconto] decideranno di unire le forze per far sentire al mondo la voce di chi vive ogni giorno sulla propria pelle gli effetti disastrosi del riscaldamento globale. E in un viaggio avventuroso a piedi, in treno e a bordo di mezzi di fortuna si uniranno al loro primo Fridays for Future, rischiando il tutto per tutto per salvare la Terra, la nostra unica casa».

Un incontro dedicato a ragazzi, genitori, insegnanti e a tutti coloro a cui sta a cuore la difesa dell’ambiente. Si parlerà infatti di cambiamenti climatici e ambiente, scelte e futuro, giovani e responsabilità.

Vi aspettiamo!

L’Evento è gratuito

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).