Compagnia delle Opere del Piemonte incontra Banca Territori del Monviso

Si è svolto con grande partecipazione il primo incontro di Aperibanca, un evento organizzato dall’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte in collaborazione con Banca Territori del Monviso (BTM), che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e professionisti locali. L'appuntamento, che ha avuto luogo nella nuova filiale BTM di Corso Francia 235 a Collegno, si è rivelato un'opportunità di networking e confronto tra il mondo bancario e le imprese, con l'obiettivo di esplorare nuove possibilità in ambito finanziario e promuovere la conoscenza reciproca.

Nel corso dell’incontro, si è discusso di come le aziende possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dal settore finanziario, anche in un contesto di costante evoluzione come quello attuale.

Davide Grella, Responsabile Area Metropolitana di BTM, ha commentato l'incontro sottolineando l'importanza di eventi come questo per favorire la connessione tra banca e imprenditori: "Aperibanca è una occasione unica per conoscere meglio le esigenze delle imprese e per costruire insieme un percorso di crescita. La nostra filiale di Collegno è un punto di riferimento per il territorio, ed eventi come questi ci permettono di rafforzare il legame con le realtà economiche locali."

Durante l'incontro, è stato dato ampio spazio anche alla testimonianza di Felice Vai, Presidente di Compagnia delle Opere del Piemonte, che ha condiviso la propria esperienza di cliente di Banca Territori del Monviso: "Abbiamo scelto BTM per la sua capacità di ascolto e di comprensione delle necessità specifiche delle imprese. La collaborazione con questa banca ci ha permesso di affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità, grazie a soluzioni finanziarie su misura e un supporto costante e competente."

L'evento ha visto anche una partecipata discussione sui temi legati alla gestione delle risorse aziendali, l'innovazione e l’accesso al credito, con l’obiettivo di creare un ambiente fertile per lo sviluppo economico locale e la crescita delle PMI.

Banca Territori del Monviso è infatti da sempre impegnata a supportare le imprese del territorio con soluzioni innovative, concrete e personalizzate, creando un rapporto di fiducia e partnership duratura.

L’incontro di ieri ha confermato il forte legame tra il mondo bancario e quello imprenditoriale, ribadendo l'importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese per favorire lo sviluppo economico del territorio.

Per ulteriori informazioni e dettagli su Aperibanca e le iniziative di Compagnia delle Opere del Piemonte e Banca Territori del Monviso, è possibile visitare i rispettivi siti web.

Banca Territori del Monviso (www.bancabtm.it) è una banca di credito cooperativo con oltre 70 anni di storia e 10.000 soci. Opera nelle provincie di Cuneo e Torino a servizio dei suoi oltre 28.500 clienti con 20 filiali fisiche e un moderno Centro Direzionale. Dal 2019 fa parte del Gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca che - con le sue 65 Bcc affiliate in tutta Italia, 1480 sportelli, oltre 12.000 collaboratori e 2,5 milioni di clienti - è oggi tra i primi 10 gruppi bancari in Italia per attivo e solidità patrimoniale.

Cdo Piemonte (piemonte.cdo.org) è un’associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. Chi vi partecipa è mosso dal desiderio di affrontare in modo integralmente umano e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali, socioeconomiche e culturali del nostro tempo. Per questo la Cdo promuove relazioni, incontri e strumenti che favoriscono l’apertura, la conoscenza e l’accompagnamento a scelte e decisioni fondate e consapevoli.