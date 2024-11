In quasi tutta la Granda scatta il semaforo antismog arancione fino a mercoledì 20 novembre

Scatta il semaforo antismog arancione in numerosi comuni della provincia Granda. Tra le "sette sorelle" solamente due restano verdi: la capitale delle Langhe, Alba e Mondovì. Cuneo città, Saluzzo, Savigliano, Bra e Fossano sono invece in arancione, come anche Borgo San Dalmazzo e Busca (comuni sopra i 10mila abitanti).

E' entrato in vigore da oggi, lunedì 18 novembre, e rimarrà valido fino a mercoledì 20, data di emissione del nuovo bollettino antismog da parte di Arpa Piemonte, l'ente regionale predisposto alla rilevazione degli agenti inquinanti nell'aria.



Il semaforo arancione si attiva quando sono previsti 3 giorni consecutivi sopra il valore di 50 μg/m³ di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria.

Le limitazioni in vigore sono di livello 1, oltre a quelle strutturali sono previste ulteriori specifiche restrizioni per l'agricoltura, il riscaldamento e il traffico.



Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno i veicoli Diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19; i veicoli Diesel Euro 3 ed Euro 4 prolungato alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle 8 alle 19; i veicoli commerciali Euro 3 e 4 nei giorni festivi dalle ore 8,30 alle 12,30 e anche tutti i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’ in quanto comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione veicolare conseguenti alle previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell'aria.

Il semaforo antismog è tornato in funzione dal 15 settembre per limitare le emissioni di gas inquinanti e consentire un miglioramento della qualità dell’aria. Il semaforo viene aggiornato da ARPA Piemonte 3 volte la settimana (lun-mer-ven) ed è consultabile alla pagina web https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/index.html?page=semaforo