Bra perde un’altra storica edicola, punto di riferimento in piazza Carlo Alberto

Un’altra serranda abbassata, un’altra storia che arriva ai titoli di coda. È il caso dell’edicola di piazza Carlo Alberto a Bra, che ha chiuso definitivamente. E nessuno prenderà il suo posto.

Davvero un pezzo di memoria cittadina. Non solo giornali, ma anche giochi, figurine, album, libri, fumetti per la gioia di lettori, collezionisti e bambini. Un’istituzione, un punto di riferimento in pieno centro, ma anche luogo per scambiare quattro chiacchiere e sapere le novità.

Sugli scaffali sono passati i quotidiani che hanno raccontato i grandi cambiamenti dell’Italia e del mondo, il costume, il gossip, le imprese calcistiche. Le edicole come presidio di una prossimità in via di estinzione. Difficile tenere il conto dei chioschi che chiudono, uno dietro l’altro, in ogni angolo della città.

È una carrellata di ricordi quella che passa davanti agli occhi di Ettore Gami mentre ci racconta della chiusura dell’edicola che aveva rilevato 8 anni fa, ma da molto più tempo in vita.

Sabato 19 aprile ha salutato per l’ultima volta quel chioschetto che ha portato avanti con impegno e sacrificio. Dall’alba al tramonto, sei giorni su sette, festività di precetto comprese per un mestiere fatto di passione e, soprattutto, cordialità.

Nella zona lascia un bellissimo ricordo. Grazie per tutti questi anni di ottimo lavoro al servizio della gente, ma soprattutto del profumo inconfondibile e leggero della carta!