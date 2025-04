Boves, addio a don Giovanni Battista Durbano, già missionario in Brasile

Si è spento ieri, lunedì 21 aprile, don Giovanni Battista Durbano, all’età di 86 anni.

Nato a Monterosso Grana il 23 agosto 1938, presbitero incardinato nella Diocesi di Cuneo-Fossano, da anni era in servizio al Santuario Regina Paris di Fontanelle di Boves. Don Titta, come lo chiamavano tutti, ha dedicato la sua intera vita agli altri, sia nelle parrocchie locali che come missionario in Brasile.

Lascia i confratelli con tutto il presbiterio di Cuneo-Fossanio, la Casa del Clero, il fratello Giuseppe con Maria Giovanna, la cognata Costanza, i nipoti e i parenti tutti. La camera ardente è allestita presso la Casa del Clero di Fontanelle di Boves (Via Santuario 137).

La Veglia di preghiera si terrà questa sera, martedì 22 aprile, alle ore 18, nel Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle in Boves. Le esequie verranno celebrate nel Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle in Boves mercoledì 23 aprile alle 15.30.