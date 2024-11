Inaugurato il nuovo percorso sentieristico a Cigliè

È stata inaugurata domenica 17 novembre, la nuova rete sentieristica del comune di Cigliè.

Una ottantina di persone, guidate da Silvana Gallo e Laura Peisino, ha presto parte a una passeggiata di circa 11 km ad anello, toccando varie località e siti del territorio. Lungo il percorso, incorniciato da una splendida giornata di sole che ha reso possibile l'inaugurazione che era stata rimandata per ben due volte nella primavera a causa delle intemperie, gli avventori hanno potuto degustare inoltre gli ottimi vini dell' azienda vitivinicola Ettore Germano.

Alle 14 al rientro in paese, prima del buffet finale si è svolta l'inaugurazione ufficiale alla presenza della consigliera di Fondazione CRC, Marina Perotti e dei rappresentanti delle amministrazioni di Niella Tanaro e Rocca Cigliè.

"Il rispetto, l'amore che serviamo per il nostro territorio e la collaborazione sono gli ingredienti alla base di questo progetto - spiega il sindaco, Adriano Ferrero-. Grazie al perfetto connubio di questi tre valori siamo riusciti a riscoprire i percorsi di un tempo e a procedere con installazioni che raccontano Cigliè. Il QR code permette inoltre a tutti di avere una traduzione simultanea delle installazioni italiano e inglese e di visualizzare la cartina dei sentieri. Ringrazio in primis tutti i componenti dell'amministrazione comunale che a partire dal 2019 mi hanno affiancato in questo progetto, il personale comunale che ha dato avvio alle pratiche, seguito i progetti e la parte finanziaria. La fondazione CRC che ha creduto e finanziato il progetto, i progettisti geom. Francesco Canavese e la grafica Elisabetta Orsi la ditta Sep che ha realizzato e posizionato le paline segnaletiche e la cartellonistica. Un ringraziamento particolare al settore forestale della regione Piemonte di Ceva, capitanata da Alessandro Turco, in quanto annualmente provvedono alla messa in sicurezza ed alla pulizia proprio di questi sedili stradali, un ringraziamento ai tanti volontari ed alla locale squadra di caccia che durante l'anno collabora alla pulizia e manutenzione. Ringrazio infine le due aziende vitivinicole di cui sopra che hanno offerto i vini il ristorante al castello e tutti i volontari che si sono prodigati per la realizzazione dell'evento".