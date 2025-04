Elezioni RSU in Granda, tra i lavoratori del pubblico impiego ampio consenso per la Cisl Funzione Pubblica

I primi dati, seppur ancora provvisori, relativi alle elezioni RSU 2025 nella provincia di Cuneo, attestano un ampio consenso ottenuto dalla Cisl Funzione Pubblica tra i lavoratori del pubblico impiego.

In queste consultazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, la CISL FP Cuneo ha registrato un incremento percentuale dei voti rispetto alla tornata elettorale del 2022.

Particolarmente significativa è l'affermazione della federazione nel comparto della Sanità Pubblica, dove ha conseguito risultati eccellenti nelle tre Aziende sanitarie del territorio. Spiccano le percentuali di preferenze sia presso l'Azienda ospedaliera "Santa Croce e Carle" (563 voti su 1.098) che all'Asl Cn1 (1.065 voti su 1.947), toccando punte del 57%, confermando così una leadership indiscussa. Un progresso si registra anche all'Asl Cn2, dove la CISL si è posizionata al secondo posto con 450 voti su 1.395 votanti, distanziata di soli 15 voti dalla prima organizzazione.

La CISL FP Cuneo rafforza la sua presenza anche negli Enti Locali, confermandosi come prima forza sindacale nei comuni di Alba (90 voti su 116) e Saluzzo (69 voti su 98), e ottenendo risultati lusinghieri in numerosi altri enti della provincia. Tra questi, si evidenzia il risultato nell'Amministrazione Provinciale, dove la CISL FP ha riconquistato, dopo un lungo periodo, il primato in termini di preferenze. A livello provinciale, si nota un'espansione della rappresentatività della CISL, che ha ottenuto delegati in un numero maggiore di enti locali rispetto alle elezioni del 2022.

Per quanto concerne le Funzioni Centrali, si segnalano ottimi risultati presso la Procura della Repubblica, l'Inail e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, mantenendo una solida presenza negli altri enti del comparto.

"Questo risultato straordinario nella Sanità, così come negli altri settori," dichiara con soddisfazione Fabrizio Silvestro, Segretario Generale Cisl Fp Cuneo "è il frutto del costante e prezioso lavoro dei numerosi Rappresentanti sindacali che quotidianamente si dedicano ai nostri iscritti, guadagnandosi la fiducia che tanti lavoratori ripongono nella CISL FP. Un plauso particolare và a tutti i nostri candidati che con impegno e dedizione hanno contribuito a questo grande successo, che consolida ulteriormente il ruolo della CISL come sindacato concreto e orientato ai risultati, lontano da sterili polemiche.