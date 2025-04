In piazza Castello a Fossano i lavori del Lions Day

Domenica 13 aprile il Lions Club Fossano e Provincia Granda ha ospitato in Piazza Castello e nel vicino cinema/teatro i lavori del Lions Day.

Una folta rappresentanza di soci arrivati da tutto il Distretto 108Ia3 (Piemonte e Liguria), ha seguito la parte istituzionale durante la quale sono stati distribuiti diplomi ai nuovi soci Lions/Leo, e premiati i disegni relativi al Poster per la pace. L’incontro poi si è spostato sulla scenografica piazza del Castello dove sono stati allestiti gazebo per la presentazione dei service del Lions International.

Alcuni soci presentavano i service: LCIF Fondazione, che aiuta durante e dopo le calamità naturali, devolvendo alle popolazioni colpite il doppio della somma offerta per tale scopo; il Tricolore, distribuito ai ragazzi della 5a classe; Scambi giovanili, per permettere ad alunni meritevoli delle scuole medie superiori di incontrare a livello internazionale ragazzi della stessa età.

Progetto Martina per la prevenzione di tumori giovanili; la raccolta degli Occhiali usati, occhiali dismessi e dopo pulizia e sistemazione inviati a persone bisognose; i Francobolli obliterati; le Città murate, sul recupero e ripristino di luoghi antichi; ed altri.

Come service della giornata, il Club ospite ha regalato a tutti i soci partecipanti borse in tela fatte tramite l’associazione “area51lab_saluzzo” che gestisce il laboratorio di sartoria del carcere di Saluzzo. Purtroppo il tempo non ha accompagnato, ma la gioia dell’incontro e l’amicizia hanno scaldato la giornata.