Il Comune di Piasco adersice all'iniziativa "Spazzamondo Cittadini Attivi per l’Ambiente"

Il Comune di Piasco partecipa al progetto della CRC "Spazzamondo Cittadini Attivi per l’Ambiente" che quest'anno festeggia la quinta edizione. Per chi lo desidera sarà possibile farlo correndo in compagnia dei gemelli Dematteis che vi guideranno tra i sentieri della collina.

Sono invitate tutte le associazioni, scuole, cittadini/e e imprese a partecipare, ad iscriversi sul modulo presente sul sito www.spazzamondo.it

Le iscrizioni saranno aperte fino al 22 maggio e daranno diritto al ritiro del kit il giorno dell'iniziativa davanti al Municipio a partire dalle ore 9,30.

"Un piccolo gesto che può dare tanto al nostro territorio e ringraziamo tutti coloro che si uniranno", le parole dell'Assessore all'Ambiente, Enrico Dalmasso.