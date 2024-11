Entrano di notte all’Euronics e rubano smartphone per 100mila euro

L'ingresso del punto vendita Euronics di via Cascina Colombaro a Cuneo

Telefoni cellulare e dispositivi elettronici per un valore di circa 100mila euro.

E’ il bottino del colpo che ignoti hanno messo a segno la scorsa notte presso il punto vendita Euronics di via Cascina Colombaro a Cuneo, di fronte all’Ipercoop.

Nelle immagini delle telecamere esterne e interne al punto vendita la dinamica di un colpo che cinque banditi col volto travisato hanno messo a segno nel giro di pochi minuti, quando erano da poco passate le 3.

Arrivati a bordo di un’Audi A6 modello station wagon, hanno prima forzato una porta di emergenza presente sul fianco del capannone che ospita il magazzino, per poi tagliare una serranda interna per mezzo di un flessibile. Penetrati all’interno, hanno fatto man bassa di quanto esposto ai reparti telefonia ed elettronica, per poi caricare il bottino sull’auto e dileguarsi.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cuneo, ora impegnati a raccogliere elementi utili a individuare la banda di ladri, a partire dalle immagini della video sorveglianza del magazzino e delle diverse attività presenti in zona.

Nel frattempo, sistemate la porta e le aree danneggiate dal passaggio dei ladri, il punto vendita ha potuto riaprire al pubblico già questa mattina.