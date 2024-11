Moda uomo inverno 2024: tutti i trend da seguire

Nella moda uomo per l’inverno di quest’anno sono diversi i trend che è possibile seguire per essere al passo con le tendenze e avere un outfit sempre perfetto.

I capi che soddisfano le esigenze degli appassionati si possono scoprire sia negli shop fisici che online.

Diamo, però, velocemente un’occhiata a quali sono i trend dell’inverno 2024.

Maglione polo

Un capo che spopolerà in questa stagione è il maglione polo, che rimpiazza totalmente il classico collo alto maschile.

Si tratta di un maglione con uno scollo polo che, all’occorrenza, può essere dotato anche di zip per diventare un collo alto molto morbido e che non soffoca.

Le temperature stanno cambiando, e lo fanno anche i capi di abbigliamento, che proprio come in questo caso si adattano a diverse occasioni d’uso, dimostrandosi versatili e sempre perfetti.

Pantaloni chino

Da quando diversi anni fa hanno fatto il loro ingresso nella moda maschile, i pantaloni chino sono diventati un classico intramontabile, che non può mancare in nessun armadio.

Questi pantaloni a base di cotone sono caratterizzati dalla tasca posteriore in parte nascosta, e sono amatissimi per essere molto comodi e adatti a diversi tipi di occasione, dalla giornata a lavoro all’uscita serale. Si tratta di un capo che si può abbinare molto facilmente e che si può trovare a prezzi di tutte le fasce.

Velluto a costine

Torna di moda il velluto a costine, e lo fa in grande stile. Questo inverno ampio spazio a pantaloni, giacche e persino camicie in questo materiale, perché è ottimo per affrontare il freddo senza perdere nulla nello stile.

Abbinando un capo in velluto a tessuti più leggeri si riesce ad ottenere un effetto casual chic davvero interessante. Anche le giacche tornano in gran carriera, e l’intero stile “da nonno” quest’anno fa faville, andando a riscoprire un abbigliamento di altri tempi ma estremamente attuale e che si abbina alla perfezione con i tempi moderni in cui ci troviamo.

Pattern spigato

Soprattutto nelle giacche, ma anche nei completi e nei pantaloni, il pattern più in voga nella stagione autunnale è lo spigato. Anche in questo caso si tratta di un grande classico che viene rivisitato in chiave moderna e che si abbina perfettamente ai capi più contemporanei.

Solitamente siamo abituati a vederlo in grigio, ma nel 2024 lo spigato osa e si tinge anche di altre tonalità, diventando un pattern da molteplici occasioni d’uso e sempre elegante e d’impatto.

Total grey

Che il grigio sia il colore dell’inverno non è certo una novità, ma la grande differenza tra la moda uomo di quest’anno e quella degli anni passati sta nel fatto che quest’anno non serve nessun altro colore a smorzare o intensificare il grigio.

Il total grey, infatti, è un outfit che non appare affatto piatto e spento, ma che comunica sicurezza e stile, e va bene per tutte le occasioni. Non bisogna aver paura di osare con i completi e con le giacche lunghe in questo colore, poiché la sua versatilità è davvero portentosa.