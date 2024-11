Villaggi di Natale: che cosa serve per realizzarne uno perfetto

I villaggi di Natale sono villaggi decorativi a tema natalizio, le cui origini vengono fatte risalire al XVIII secolo. Nati in Europa centro-orientale, si sono con il tempo – e soprattutto negli ultimi anni – diffusi in tutto il mondo, arrivando fino a noi.

Oggi, con l’approssimarsi delle festività natalizie, non sono poche le case nelle quali vengono realizzati questi fantastici paesini in miniatura, dotati di tutto ciò che occorre per apparire davvero spettacolari e rifiniti nei minimi dettagli. La loro realizzazione può apparire, a chi non vi si è mai cimentato, piuttosto complessa, ma, anche grazie ai tantissimi accessori e materiali disponibili sugli e-commerce specializzati, non è affatto così. Basta infatti andare su un sito come quello di Leroy Merlin per trovare decine di personaggi, case, giostre e accessori con cui realizzare il proprio villaggio di Natale con luci e movimento, nonché carta roccia, muschio, tappetini di erba finta e tutto ciò che occorre per creare una fantastica ambientazione.

In questo articolo andremo a scoprire che cosa serve per realizzare un villaggio di Natale davvero perfetto, in grado di lasciare amici e parenti a bocca aperta.

I passaggi preliminari

Prima di decidere che cosa acquistare per realizzare il villaggio natalizio, è necessario fare un piccolo passo indietro e dedicare un po’ di tempo a questi importantissimi passaggi preliminari:

la scelta del luogo in cui andrà posizionato;

la progettazione;

la definizione del budget.

Il luogo consentirà di stabilire le dimensioni del villaggio e permetterà di decidere se realizzarlo in piano o su più livelli. Aspetti, questi, certo non secondari, in quanto aiuteranno a decidere quali e quanti elementi, case, accessori e materiali acquistare. Naturalmente, il villaggio potrà essere posizionato dove si preferisce, dal pavimento del salotto al giardino.

Il passaggio successivo, ossia la progettazione, aiuterà a definire in modo ancora più preciso di che cosa si ha bisogno. Per progettare il villaggio non bisogna certo essere dei grandi artisti. È sufficiente prendere bene le misure dello spazio disponibile, munirsi di un foglio di carta e una matita – oppure un programma di grafica per pc –, definire gli spazi in scala ed eseguire un rapido schizzo di quello che dovrebbe essere il proprio villaggio di Natale, includendo stradine, laghetti, negozi, casette, alberi e via dicendo.

Per finire, prima di procedere con la ricerca e l’acquisto di tutto l’occorrente, è fondamentale definire il proprio budget.

I materiali per la base e il paesaggio

Per realizzare un villaggio di Natale in piena regola è necessario, in primo luogo, procurarsi il materiale necessario per realizzare la base d’appoggio e il paesaggio.

La base può essere realizzata con pannelli di legno o cartone spesso. Nel caso in cui si decidesse di posizionare il villaggio su dei cavalletti e di far passare i cavi di alimentazione delle luci e del movimento nella parte inferiore, sarebbe necessario optare per legno o cartone molto resistente ed effettuare dei buchi per il passaggio dei fili.

Per quanto riguarda il paesaggio, i materiali possono essere davvero vari. Ad esempio, se si desidera arricchire il villaggio con delle montagne o dei rilievi, si può utilizzare polistirolo, plastilina, carta roccia, mentre il cielo stellato può essere realizzato con dei tessuti, della carta dipinta a mano o con sfondi già pronti. Tra gli altri materiali che potranno essere utili rientrano i tappetini di erba finta, le rocce e le cortecce, mattoncini e sassolini per miniature, carta argentata e via dicendo.

Edifici, personaggi e accessori per il villaggio di Natale

La scelta di edifici, personaggi e piccole ambientazioni è davvero vastissima. In realtà, da questo punto di vista, non esistono regole precise. Ognuno, in base al proprio gusto, al proprio budget e allo spazio disponibile, può scegliere quali e quanti elementi acquistare.

Tra i must have di sicuro effetto rientrano le giostre e i piccoli luna park con luci, movimento e suoni, le piste da sci, lo skilift, il laghetto ghiacciato con i pattinatori. Irrinunciabile anche il trenino, da far correre intorno al villaggio o tra le viuzze. Per quanto riguarda gli edifici, via libera alla chiesa, ai negozi di dolciumi, di giocattoli e di regali, alla caffetteria, alle casette indipendenti e ai piccoli scorci già pronti.

Passando ai personaggi, la scelta è ancora più ampia e include sia quelli singoli, sia quelli a coppie o in piccoli gruppi. Ci sono ad esempio il reverendo, le coppiette romantiche, con o senza acquisti natalizi, i personaggi con cane al seguito, gli sciatori e i pattinatori, lo strillone, i musicisti di strada, i personaggi seduti sulle panchine e molti altri ancora.

Gli ultimi tocchi

Per completare il villaggio Natalizio, non si può rinunciare a tanti piccoli accessori, come le panchine, i lampioni, le cassette della posta, i carretti trainati dai cavalli, i ponticelli, i recinti e i cancelli. Inoltre, non possono mancare fili di luci a LED e la neve finta.