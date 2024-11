A Racconigi si è chiusa l'edizione 2024 del Palio dei Borghi

Sabato 16 novembre, presso l’Ala Comunale di Cavallermaggiore, si è tenuto l’evento conclusivo del Palio dei Borghi di Racconigi 2024, una serata all’insegna del divertimento in pieno stile “Tocca a Noi”, con il coinvolgimento di numerose realtà locali.

L’organizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco di Cavallermaggiore, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, e al supporto del Sindaco Davide Sannazzaro, la cui partecipazione ha dato vita a proficue sinergie per il futuro. Un ruolo centrale è stato svolto dall’associazione Karmadonne, che ha curato con dedizione la preparazione e il servizio di piatti caldi e catering.

La serata è stata animata da Mauro Lo Pumo (Elidsax) come vocalist, accompagnato dal duo B-Wyte, capace di creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Dopo la cena, i borghigiani hanno assistito alla proiezione dell’aftermovie del Palio, che ha raccontato i momenti salienti della quinta edizione vinta da San Giovanni & Santa Maria. Con oltre 750 iscritti, l’evento ha messo alla prova i concorrenti in sfide di forza, astuzia e abilità, consolidando il Palio come uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità.

La serata ha rappresentato non solo la conclusione di un importante evento, ma un’ulteriore occasione di condivisione, rafforzando i legami tra tutti i partecipanti. Non resta che attendere i prossimi eventi organizzati dall’associazione, che sapranno regalare nuove emozioni e momenti di aggregazione.