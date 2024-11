Ad Alba “Ex voto racconti di vita quotidiana”: per la prima volta le tavolette votive saranno visibili al pubblico

Museo diocesano di Alba, verrà esposto per la prima volta al pubblico un gruppo di tavolette votive, testimonianza della devozione e dei racconti di vita quotidiana nelle campagne e nei paesi di Alba, Langhe e Roero negli ultimi quattro secoli.

Sabato 23 novembre, alle ore 10.00, inaugura la mostra “EX VOTO. Racconti di vita quotidiana”: interverranno Mons. Vescovo Marco Brunetti, il Presidente di Banca d’Alba Tino Ernesto Cornaglia e la direttrice Silvia Gallarato, che ne ha curato l’allestimento. Al termine della presentazione sarà possibile visitare l’esposizione.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Le opere in mostra provengono da alcuni santuari della Diocesi di Alba e fanno parte di un gruppo di circa 300 ex voto sottratti negli anni ’60 a numerose parrocchie e che, in seguito alle indagini svolte dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, nel 2019 sono state restituite.

In questi anni, il personale specializzato dell’ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Alba li ha fotografati, schedati ed inseriti nella banca dati CEI OA che raccoglie l’inventario del patrimonio ecclesiastico mobile di valore storico ed artistico.

L’esposizione, presso gli spazi del MUDI, è incentrata sulla devozione per la Madonna, protagonista e destinataria delle invocazioni di grazia. A quest’iconografia si affiancano alcune tematiche, messe in risalto nell’allestimento dell’arch. Danilo Manassero, offrendoci un’efficace testimonianza della devozione in un arco cronologico di circa quattro secoli. Gli episodi, spesso ambientati nelle nostre campagne e nelle abitazioni private, ritraggono nobili personaggi e gente umile in situazioni di difficoltà come: l’incontro con i briganti, la caduta dagli alberi o dai tetti, i ferimenti, gli incendi delle case, il rovesciarsi di carri e carrozze, i fulmini, ma soprattutto le malattie, non solo degli uomini, ma anche del bestiame.

Questi ex voto, realizzati su tavolette in legno, lastre in lamina metallica o materiali di recupero, sono anche una preziosa fonte di informazioni sulla vita quotidiana dei secoli scorsi, sui mestieri, sulle malattie o ancora come ricordo di episodi storici, guerre o eventi naturali che hanno segnato la vita della gente di ogni ceto sociale.

Negli orari di apertura del Museo Diocesano sarà possibile visitare la mostra fino al 30 aprile 2025, prima di iniziare le procedure di restituzione alle parrocchie proprietarie.

Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 15 – 18, sabato e domenica ore 14.30 – 18.30.

La mostra è stata realizzata con il contributo della Fondazione Banca d’Alba, in collegamento con l’esposizione dell'affresco trecentesco de ”La Madonna della Bocciata" di Pietro Cavallini, proveniente dalle Sacre Grotte vaticane della Basilica di San Pietro, il cui restauro è stato finanziato dall’Istituto Bancario e dalla Fondazione. Si può ammirare l’affresco romano presso il Palazzo Banca d’Alba dal 23 novembre 2024 al 26 marzo 2025.

Per info: https://visitmudi.it/ex-voto-racconti-di-vita-quotidiana/