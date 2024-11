A Piasco una serata per parlare di violenza sulle donne

Martedì 19 novembre a Piasco si è tenuta una serata, fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Più di 100 persone hanno partecipato ad una riflessione di comunità, con l'aiuto della Associazione Mai+Sole e della Dott.ssa Petra Senesi, per riconoscere la violenza contro le donne, prevenirla ed affrontarla. Tanti i giovani in sala che hanno posto domande ai relatori.

"Il tema della violenza contro le donne è un tema molto vasto - dice la sindaca Stefania Dalmasso -, non esauribile in una serata e ci impegniamo ad affrontarlo ancora, sviluppando qualche progetto rivolto ai piu giovani, per educare le generazioni future al rispetto ed alla gentilezza".