Bra e Betlemme, città gemellate e unite nel nome della solidarietà

Manca poco più di un mese a Natale, ma potremmo già avere l’occasione per fare qualcosa di buono.

Siamo a Bra, dove la comunità di Bescurone si è unita ai volontari di Casa do Menor, proponendo l’acquisto delle tradizionali opere in legno realizzate da falegnami di Betlemme, in forte difficoltà per il lungo stop forzato delle attività a causa della guerra.

Un atto di solidarietà concreto, come spiegano i promotori dell’iniziativa: «In Terrasanta non ci sono più turisti e i loro prodotti restano invenduti, stanno cercando un po’ di solidarietà nel nostro paese e noi che siamo gemellati non potevamo non accogliere il loro grido di aiuto».

Aggiungendo: «Ci sarà un ospite palestinese di nome Nasri che parla l’italiano. L’incontro è in programma mercoledì 27 novembre alle ore 20.45 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario in Bescurone. Racconterà la sua esperienza e porterà alcuni prodotti degli artigiani che potrebbero entrare nei pacchi dono natalizi. Vi aspettiamo con generosa fiducia. Sarebbe bello fargli sentire il calore della nostra città». Giusto così: sono comunque le feste di Natale per tutti.