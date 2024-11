Savigliano, al Milanollo sta per alzarsi il sipario sulla stagione 24/25

Manca ormai poco alla partenza della stagione teatrale 2024/2025 del Milanollo, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano in collaborazione con Piemonte dal Vivo e la Fondazione TRG.

Sabato 23 si alza il sipario con “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, diretto ed interpretato da Jurij Ferrini. Il cast – che vede presenti, tra gli altri, Paolo Arlenghi e Rebecca Rossetti – incanterà il pubblico «con una combinazione di magia, intrighi amorosi e comicità», assicurano dalla Piemonte dal Vivo.

La vendita dei biglietti, fino ad ora, ha riscosso ottimi risultati. «Oltre le nostre aspettative – commentano l'assessore alla cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano –. “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini, in programma il 7 dicembre, è già sold-out. Per

“Sogno di una notte di mezza estate”, “Ma che razza di Otello sei?”, con Marina Massironi, e “Trappola per topi”, con Ettore Bassi, i biglietti sono ormai in fase di esaurimento».

"Sta procedendo bene – aggiungono – anche la vendita dei biglietti per la rassegna "Domeniche a Teatro" e “Charlie and the chocolate factory”, spettacolo fuori cartellone in programma per domenica 5 gennaio".

Novità della stagione teatrale ai nastri di partenza, l'“Aperipalco”. Ovvero, vi sarà la possibilità di accedere ad un momento conviviale presso il ridotto del teatro Milanollo dalle 19.15-19.30 prima di ogni spettacolo.