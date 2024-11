Whale su Pepe Unchained e la presale esplode oltre 40 milioni di dollari

Il settore delle meme coin ha superato ogni record, raggiungendo un nuovo massimo storico dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 5 novembre. La salita di Bitcoin dai 60.000$ fino a oltre 90.000$ stando ai dati di CoinMarketCap, ha trascinato con sé le meme coin in un’enorme impennata.

Le ultime settimane hanno visto una serie di storie di successo e ora gli investitori si affrettano a trovare la prossima gallina dalle uova d’oro, concentrandosi su progetti a bassa capitalizzazione con margini di crescita esplosivi. Tra questi troviamo, ancora una volta, Pepe Unchained, progetto che ha come mascotte l’ormai ben nota Pepe the Frog.

Questa meme coin è riuscita a conquistare tutti gli investitori, piccoli e grandi, come dimostrato anche dalle più recenti transazioni registrate sulla blockchain. Le whale hanno preso d’assalto il progetto e le due più recenti transazioni registrate su Etherscan parlano di investimenti pari a 169.200$ e 62.177$, per un totale di oltre 230.000 di dollari riversati in PEPU. Questo ha portato la prevendita a oltre 40 milioni di dollari, come celebrato anche sul canale X ufficiale.

Quali sono le potenzialità di PEPU

Il problema principale che Pepe Unchained cerca di risolvere è quello della velocità e scalabilità, superando le transazioni lente e costose di Ethereum. Sebbene Ethereum rimanga la rete di riferimento per la maggior parte delle transazioni cripto, le sue alte commissioni e la lentezza frustrano i trader, soprattutto nel mercato delle meme coin, dove si effettuano spesso molte transazioni.

Certamente, Vitalik Buterin, il creatore di Ethereum, promette transazioni più veloci con i futuri aggiornamenti, ma i trader hanno bisogno di soluzioni adesso, non in futuro. Qui entra in gioco Pepe Unchained, con la sua rivoluzionaria soluzione Layer-2.

Non si tratta di un semplice miglioramento ma una vera e propria riprogettazione del modo in cui dovrebbe funzionare il trading delle meme coin. La Pepe Chain punta a ridurre drasticamente le commissioni di transazione e ad accelerare gli scambi, anche nei momenti di congestione della rete.

Questa funziona senza problemi con Ethereum, permettendo ai trader di spostare asset tra le reti senza difficoltà. Questo significa che i possessori di PEPU possono scambiare rapidamente e a costi ridotti, senza rimanere bloccati nel traffico di rete costoso.

Al netto delle potenzialità del token, che secondo gli analisti potrebbe vedere un apprezzamento notevole al momento della quotazione, gli investitori sono attratti anche dalla storia del meme. Probabilmente molti ricordano come i primi possessori di Pepe, attualmente la terza meme coin per market cap, abbiano visto ritorni superiori a 500 volte l’investimento iniziale e non vogliono perdere questa occasione.

Evoluzione di PEPU

Dato il grande afflusso di capitali è anche normale che il team di sviluppo abbia iniziato a pensare in grande. Pertanto sono state annunciate delle novità senza dubbio interessanti, come la futura aggiunta del Pump Pad. Questo capitalizza sull’interesse degli investitori e degli amanti delle criptovalute che hanno già sfruttato il Pump.fun su Solana, la piattaforma per il lancio semplificato di meme coin.

Ebbene, anche Pepe Unchained avrà la sua piattaforma, ma su Ethereum. Questa renderà il lancio di nuove meme coin semplice e immediato, permettendo virtualmente a tutti di farlo senza alcun problema. Dall’idea all’applicazione, senza passaggi intermedi che richiedono studio di codici e programmazione. Senz’altro un modo per dare più potere di espressione e libertà agli utenti. Proprio tutto ciò che Pepe Unchained vuole rappresentare: liberarsi dalle catene oppressive di un sistema chiuso e lento, per consentire al proprio “giga-cervello” di espandersi e conquistare il mondo intero.

