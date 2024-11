Incidenti stradali e traumi maggiori: al Pronto Soccorso di Cuneo oltre 500 casi l'anno

La medicina d'urgenza in Granda. E, soprattutto, il ruolo della medicina d'urgenza in quelli che sono i traumi maggiori, quelli derivati da incidenti, in particolare incidenti stradali ma non solo. Perché ci sono anche gli incidenti sul lavoro. Traumi appunto. Questo il tema del secondo convegno di Medicina d'Urgennza in programma a Cuneo, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, il prossimo 22 novembre. Interverranno medici dal Piemonte e dall'Italia e ci sarà anche un momento pubblico nel quale si parlerà di sicurezza stradale con il giornalista esperto in automotive Furio Oldani e il funzionario di Polizia esperto in infortunistica stradale e prevenzione, il Sostituto commissario coordinatore Anna Maria Drai.

Incidenti e traumi. I decessi annuali causati da trauma stradale e da gravi incidenti sul lavoro superano i 5000 morti all’anno. Si tratta con elevata frequenza di soggetti giovani: il trauma è la prima causa di morte sotto i 30 anni, con elevate incidenza fra i giovani e in aumento rispetto al passato. Ieri il tema è stato trattato anche nel contesto della presentazione dei dati della quarta edizione della ricerca sugli stili di guida degli utenti commissionata da Anas, società del Gruppo FS, condotta da CSA Research - Centro Statistica Aziendale, con interviste su un campione di 4mila persone e oltre 3.500 osservazioni dirette su strada. C'è ancora poca consapevolezza di quanto i nostri stili di guida e comportamenti influiscano sulla sicurezza stradale. L'obiettivo è quello delle vittime zero. Nel frattempo, a dare la risposta immediata è proprio la medicina d'urgenza.

L'ospedale di Cuneo, inserito nella rete ospedaliera come centro traumi maggiori, accoglie ogni anno oltre 500 traumi complessi e maggiori, con accesso diretto dal sistema di emergenza territoriale o quali trasferimenti secondari all’interno della rete traumatologica.

La gestione del trauma, caratterizzata dall’elevata complessità, dall’esigenza di concentrare nel tempo e nello spazio competenza, tecnologia, risorse, rappresenta una sfida importante per il sistema sanitario e i suoi professionisti, e poter vincere questa sfida si traduce nella possibilità di ridurre significativamente la mortalità e le sequele invalidanti conseguenti ai traumi, con evidenti ricadute sociali in termini di salute e costi sociali ampiamente intesi.

Migliorare la qualità della risposta al trauma maggiore è quindi una priorità di un sistema di emergenza, ed è la ragione che ha spinto il dottor Giuseppe Lauria, primario della Medicina d'Urgenza ed Emergenza dell'ospedale di Cuneo, ad organizzare e promuovere un confronto fra esperti, per valorizzare l’importanza delle competenze anche alla luce degli sviluppi tecnologici disponibili, che hanno inevitabili ricadute sugli assetti organizzativi.

La giornata prevedo un confronto con tutti gli attori esperti nella gestione del trauma e con tutti coloro che a vario titolo collaborano nella prevenzione degli eventi traumatici con l’obiettivo di ridurre la morbilità e la mortalità ad essa conseguenti.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dr. Giuseppe Lauria

Direttore Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso AO S. Croce e Carle di Cuneo

PROGRAMMA

08:30 Registrazione dei partecipanti

08:45 Apertura del Congresso

Giuseppe Lauria (Cuneo), Livio Tranchida (Cuneo), Adriana Boccuzzi (Orbassano)

SESSIONE I

PRE-HOSPITAL

Moderatori: Andrea Sciolla (Cuneo), Luigi Silimbri (Cuneo)

09:00 Centrale operativa e trauma: oltre il dispatch - Guglielmo Imbriaco (Bologna)

09:20 Arresto cardiaco post-traumatico e limitazione dei movimenti della colonna: approccio combinato - Sara Borga (Cuneo), Paolo Masteghin (Cuneo)

09:40 Politrauma in ambiente impervio - Emanuele Bernardi (Mondovì) 10:00 Discussione

10:15 Pausa caffè

SESSIONE II

SHOCK ROOM

Moderatori: Marina Civita (Pinerolo), Francesco Panero (Torino)

11:00 Triage infermieristico nel trauma-stiamo lavorando bene? Analisi dei dati e ricerca di possibili elementi fonte di errore - Marco Garnero (Cuneo)

11:20 Running out of time - Riconoscere e trattare le lesioni killer nel politrauma - Letizia Barutta (Cuneo), Jessica Lakehal (Cuneo)

11:40 Gestione del paziente con trauma maggiore: la TC è sempre necessaria? - Francesco Quaglia (Pietra Ligure)

12:00 Tecniche e modalità di controllo delle emorragie non comprimibili - Roberto Bini (Milano)

12:20 Trauma cranico-spinale tra stabile e instabile – Lorenzo Viola (Cuneo) 12:40 Discussione

SESSIONE III

LA RICERCA SUL TRAUMA IN MEDICINA D’URGENZA Moderatori: Nicoletta Artana (Cuneo), Enrico Lupia (Torino)

13:00 Trauma cranico e terapia anti-coagulante: OBI per tutti? - Sara Curtetti (Cuneo)

13:05 From zero to Trauma Team: progetto, esperienza e risultati di due anni di Trauma Team in un DEA di I livello – Federica Rigo (Savigliano)

13:10 Uno score di predizione del rischio nel trauma del torace - Jacopo Giamello (Cuneo)

13:15 Il Nurse Activities Score (NAS) nella Terapia Semi-Intensiva dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo: studio prospettico osservazionale – Luca Panuele (Cuneo)

13:20 Come lo “tratto” un ramo ramingo? – Sergio Tartaglia (Vercelli)

13:25 Predizione di ammissione in terapia intensiva del paziente politraumatizzato: valutazione retrospettiva dello score CRASH – Lorenzo Viola (Cuneo)

13:30 Pausa pranzo

SESSIONE IV

DOPO LA SHOCK ROOM

Moderatori: Paolo Franzese (Chivasso), Dario Ribero (Cuneo)

14:30 Trauma addominale chiuso: angiografista o chirurgo? – Alberto Balderi (Cuneo), Stefano Giaccardi (Cuneo)

14:50 L’ustionato è un paziente traumatizzato? Una questione scottante - Luca Dannier (Cuneo), Bartolomeo Lorenzati (Savigliano)

15:10 Discussione

15:30 Lettura magistrale “La coagulopatia indotta dal trauma” -

Gianpiero Martini (Cuneo). Introduce: Gabriele Sobrero (Cuneo)

16:00 Workshop Protossido d’azoto: opportunità e sicurezza in emergenza - Giuseppe Lauria (Cuneo), Alberto Grosso (Cuneo)

SESSIONE V

TRAUMI INSIDIOSI IN INSIDIOSE POPOLAZIONI

Moderatori: Alessia Poggi (Cuneo), Eleonora Tappi (Cuneo)

16:20 Sfide e insidie nel politraumatizzato- Massimo Perotto (Verduno) 16:40 Trauma in gravidanza - Elisa Basile (Cuneo)

17:00 Il politrauma nel paziente anziano - Paola Molino (Rivoli)

17:20 Peculiarità del trauma in età pediatrica - Andrea Carpino (Torino) 17:40 Discussione

17:50 Questionario ECM SESSIONE VI

PER TUTTI, SEMPRE

18:00 Tavola rotonda: la sicurezza stradale, una sfida condivisa 18:30 Chiusura dei lavori e saluti finali

INFORMAZIONI UTILI

SEDE EVENTO:

Spazio Incontri – Fondazione CRC Via Roma, 15 – Cuneo