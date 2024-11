Calcio. Coppa Italia Serie D, la webcronaca di Vado-Saluzzo (0-0)

VADO-SALUZZO 0-0

11' primo corner anche per il Vado, in precedenza uno per i piemontesi. Battuta di Gagliardi dritta sul fondo

10' leggermente meglio il Saluzzo in questi primi minuti

1' fischio d'inizio del direttore di gara al Ferruccio Chittolina. Chi vince va agli ottavi; calci di rigore in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari

PRIMO TEMPO

VADO: Sattanino, Cottarelli, Ndianefo, Lora, Bondioli, Casazza, Zarrouki, Michelucci, Corengia, Gagliardi, Mameli. A disposizione: Bellocci, Di Matteo, Agostino, Ravera, Cartiere, Malagrida, Mele, Valera, Molinari Allenatore: Cottafava

SALUZZO: Pietroluongo, Magnaldi, Caldarola, Rivoira, Allasina, Maugeri, Scotto, Mancino, Barbagiovanni, Castineira, Vaiarelli. A disposizione: Fiorenza, Gjergji, D'Arcangelo, Kone, Milan, Berardo, Decolombi, Carrino Allenatore: Cacciatore

Arbitro: Francesco Saffioti (Como)

Assistenti: Abibakr Darwish (Milano) - Matteo Cappelletti (Lodi)