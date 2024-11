La dronerese Beatrice Condorelli a Torino per presentare le sue poesie

“Oltre la poesia. Riflessioni, consapevolezze e magia”. Si intitola così l’incontro che la giornalista di TargatoCn e poetessa Beatrice Condorelli terrà a Torino questo sabato, 23 novembre.



Appuntamento alle ore 18:30 presso la Galleria del MAU (via Rocciamelone 7/C) in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.



“Sono onorata e ringrazio innanzitutto il MAU per aver pensato a me in questa occasione così importante - dice Beatrice Condorelli -. Ho scritto la mia prima poesia all’età di 8 anni e più che ispirazione, sfogo o terapia, la poesia mi appartiene: è la mia modalità di espressione, diventata poi negli anni impegno, lavoro ed appuntamento fisso con Volonwrite. Sarà ciò che sabato ispirerà l’incontro, in un oltre che affronterà tematiche e riflessioni quali l’importanza della consapevolezza di se stessi e ciò che può davvero definirsi amore. Un viaggio che, come tutti i viaggi, lascerà spazio a molteplici emozioni e racchiuderà, grazie anche alla magia, un ricordo da custodire!”



L’evento, sostenuto da Città di Torino, fa parte di Everyday lire fest, rassegna promossa nell’ambito del progetto Fucina Campidoglio.