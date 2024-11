Perché è importante sbagliare per imparare? Se ne parla in un incontro a Cuneo

Perché è importante sbagliare per imparare? Lo capiremo nel prossimo incontro dell'Associazione Rete Genitori DSA Cuneo Odv giovedì 21 novembre a Cuneo, alle 20:45 presso il salone del Centro d’Incontri Comunale del Quartiere S.Paolo in Via Teresio Cavallo 45.

Relatrice la dottoressa Silvia Re, psicologa – psicoterapeuta e specialista in età evolutiva.

La Rete Genitori DSA Cuneo è un’associazione per il supporto e l’informazione rivolti alle famiglie e a tutti coloro che sono in contatto con il mondo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. L’invito a partecipare è rivolto a genitori, insegnanti, studenti, specialisti ed a tutte le persone interessate. La partecipazione è libera e gratuita e verrà rilasciato attestato di partecipazione.