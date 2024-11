Raccolta fondi in memoria di Daniela Fassi, la famiglia: "Un gesto prezioso, grazie ad ognuno di voi"

Riceviamo e pubblichiamo:

Daniela è mancata poco più di tre mesi fa e si fa ancora tremendamente fatica a crederci. Perché la presenza di Daniela era vigorosa ed intensa per tutti: famiglia, amici, colleghi. Manca nella vita di ogni giorno, a chi negli ultimi mesi non l'aveva lasciata sola un attimo, accudita, coccolata ma anche spronata e incitata nella sua battaglia contro quel male che in quattro mesi l'ha portata via agli affetti più cari.

In quei mesi Daniela ha sempre lottato e fatto progetti per il futuro con il suo amato Roby, ha realizzato un suo sogno sposandosi e a molti ha confidato che, tra le prime cose da fare nella sua lista, c'era la volontà di iscriversi alla LILT. E così la sua famiglia ha deciso di fare qualcosa che Daniela avrebbe certamente apprezzato e fortemente voluto, perché lei non amava star a guardare, preferiva di gran lunga metter in pratica. Le offerte raccolte in suo ricordo sono state devolute alla LILT di Cuneo.

"Il contributo donato, cifra molto importante, in ricordo della carissima Daniela - scrive la LILT nella lettera di ringraziamento - sarà finalizzata ai progetti di assistenza e sostegno ai malati di tumore ed in particolare per il reparto di oncologia dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo." Quel reparto dove Daniela ha incontrato professionalità, ma anche sorrisi, conforto ed attenzioni speciali.

"Scienza e medicina devono continuare a lavorare a stretto contatto e questo gesto è sicuramente una goccia nel mare - riferiscono i famigliari - ma siamo certi che Daniela avrebbe voluto così". Perché la sua partenza non sia stata vana e possa esser utile a chi come lei ha lottato e lotta contro la malattia, perché possa diminuire la propria sofferenza e anche riuscire a sconfiggere il cancro. Ogni vostra donazione è stata un gesto prezioso, per questo diciamo GRAZIE a ciascuno di voi!" conclude la famiglia.

Come ci ha insegnato Dany "solo cose belle", questa è solo l'ultima in ordine di tempo. Ce ne saranno ancora, ancora e ancora...