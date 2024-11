“Nonostante le avversità della vita la magia è ciò che ti rende sempre un po’ bambino”: incontro con Matteo Filippini

Di mentalismo ed arti correlate (suggestione ed ipnosi, lettura a freddo, illusionismo) Matteo Filippini è appassionato fin da piccolo. Uno dei più affermati mentalisti italiani, sarà protagonista sabato 23 novembre, alle ore 21, presso il CineTeatro Iris di Dronero con lo spettacolo “SpecialMENTE”, organizzato da Blink Circolo Magico nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink 2024/2025.



Lo incontriamo quest’oggi in anteprima e di sé ci racconta: “Avevo intorno agli 8/9 anni, periodo in cui parallelamente è nata anche la mia passione alla musica. C’era meno e probabilmente si eri più curiosi… Una domenica pomeriggio a pranzo con i miei genitori avevo visto esibirsi un prestigiatore. Era la prima volta, rimasi folgorato. Fu per me una di quelle cose che ti cambiano la strada. Anche se poi inizialmente ho fatto altro, ho cercato fin da subito di raccogliere più informazioni possibile sulla magia, ma non solo rispetto ai giochi, anzi, ho fin da subito nutrito un forte interesse per il lato bibliografico.”



Ricerca attenta e costante studio, in Filippini nutrono quel costante desiderio di imparare: la sua biblioteca conta circa 800 pubblicazioni dedicate alla magia in tutte le sue forme. “Tante volte il mentalismo si sintetizza come una branca dell’illusionismo - dice - secondo me non è proprio così in quanto, pur avendo similitudini, il mentalismo ha bisogno di una maggiore lettura oltre che di un interesse profondo per quelli che sono gli aspetti psicologici. Una conoscenza il cui valore è determinante affinché le esperienze di mistero siano più veritiere.”



Lui stesso ha scritto numerosi libri e la sua firma compare regolarmente su alcune tra le più importanti riviste del settore. Inoltre, è stato ospite di varie trasmissioni televisive e radiofoniche su canali nazionali come Rai, Mediaset, La7, La Nove, Sky.



Riconosciuto esperto dell’arte scenica della “lettura della mente”, sul palco dell’Iris di Dronero proporrà una serie di avvincenti esperimenti di telepatia, in una serata in cui il pubblico che diventerà protagonista stesso di quanto avviene sul palcoscenico. Sarà un’avvincente performance, ricca di emozioni e esperienze impossibili, in cui le menti di performer e spettatori daranno vita assieme a qualcosa di difficilmente spiegabile. Tutto questo accompagnato da straordinari momenti di musica.



“Un giorno mi chiesero, siccome mi sarei dovuto esibiti a pochi giorni di distanza nello stesso luogo, se avrei cambiato lo spettacolo. Io risposi di no. Non sono io che cambio il repertorio, sono i miei spettatori che lo cambiano. Il vero cuore dello spettacolo sono loro, con l’esuberanza o la timidezza, la curiosità, i gesti, il modo di fare ed il percorso di vita. Ognuno con la loro attitudine, ingrediente preziosissimo dello spettacolo. Pertanto ogni volta è qualcosa di unico ed irripetibile, ogni volta è uno spettacolo diverso!”



Magia che resta nella vita di tutti i giorni ed accompagna, che per prima cosa per Matteo Filippini si racchiude in un pensiero ricco anch’esso di esperienza e significato: “Nonostante le avversità della vita la magia è ciò che ti rende sempre un po’ bambino.”



Biglietto d’ingresso unico a 12 euro, per maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.blinkcircolomagico.it o contattando il numero 366 5397023. La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese, e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.