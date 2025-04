Sui sentieri della Resistenza: Paolo Calvino ospite dei “Giovedì letterari” a Manta

Il Comune e la biblioteca di Manta, in collaborazione con Fusta Editore e il Cai Monviso di Saluzzo, propongono giovedì 17 aprile alle 21 un nuovo appuntamento dei Giovedì letterari in Santa Maria del Monastero.

La presentazione rientra nel calendario per gli 80 anni dalla Liberazione, promosso dall’ANPI Verzuolo-Valle Varaita.

Protagonista della serata sarà Paolo Calvino, autore e ideatore del Cammino della Resistenza in 30 tappe, un percorso a piedi tra le Valli cuneesi e la Liguria, recentemente ristampato in una guida aggiornata.

Calvino racconterà anche “Il cammino nella Prima zona Liguria”, frutto di una ricerca storica e geografica che ripercorre i luoghi simbolo della lotta partigiana.

Dal cuore delle nostre montagne fino alla costa ligure – Albenga, Imperia, Sanremo, Ventimiglia – passando per borghi e “casoni” come Bajardo, Carpasio e Pigna, il viaggio dell’autore diventa un’occasione per riflettere su come fu organizzata e vissuta la Resistenza. Durante l’incontro dialogherà con lui il professor Paolo Bertacco.

L’appuntamento fa parte del ciclo Montagne di sera, che celebra i 120 anni del Cai Monviso di Saluzzo, con eventi che uniscono storia, cultura e territorio.

Paolo Calvino lavora nell’editoria scolastica e collabora a progetti didattici sulla Resistenza e il colonialismo italiano. Viaggiatore curioso fin da bambino, ha trovato nei cammini a piedi il modo più autentico di conoscere la storia e i luoghi.

Ha ideato il Cammino della Resistenza nelle valli cuneesi, trasformato in una guida pubblicata da Fusta Editore e ristampata nel 2025. Nello stesso anno ha pubblicato In cammino nella Prima zona Liguria e ha collaborato alla guida escursionistica Passeggiate a Levante, sempre per Fusta Editore.