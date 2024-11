Nella sede del Collegio dei geometri di Cuneo si presenta un libro sulla borgata Rio Alto in Valle Maira

Giovedì 28 novembre, alle 17.30, presso la sede del Collegio dei Geometri in GL della provincia di Cuneo, in via Einaudi 20 a Cuneo, il geometra Giorgio Einaudi presenta il libro "Il Rio Alto o l’Alto Ri(v)o La Borgata Rio di San Damino Macra in Valle Maira".

L’Autore del libro ha abitato in Valle Maira a San Damiano Macra nella Borgata l’Alto Rio dove è nato nel 1958; ha esercitato per oltre 40 anni la professione di geometra, e in questo libro, narra storie e aneddoti della borgata Alto Rio, anche con riferimenti catastali e topografici, allo scopo di riscoprire e tramandare le memorie di un tempo passato, quando le borgate delle nostre valli montane erano densamente popolate.