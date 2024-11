Muore la padrona, guardie zoofile sequestrano la sua gatta accudita in Rsa

Le Guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia sono intervenute presso una Rsa di Bra, dove una gatta di nome Piccola, dopo il decesso della sua padrona, era rimasta sola accudita amorevolmente dal personale della struttura sanitaria, fino all’intervento delle guardie che hanno sottoposto l’animale a sequestro.

A farlo sapere la stessa associazione animalista, che in una nota rileva: "Il magistrato della Procura della Repubblica di Asti territorialmente competente ha convalidato il sequestro operato dalle guardie zoofile, disposto l’affidamento della gatta a persona idonea e avviato un procedimento penale al momento contro ignoti".

Stop Animal Crimes Italia ricorda che "secondo l’ordinamento giuridico, alla morte del proprietario, la responsabilità dell'animale da compagnia , in quanto bene mobile, ricade su l'erede diretto che ne acquista la proprietà ex art. 649 Codice Civile e che secondo la Corte di Cassazione il reato di abbandono e maltrattamento animali si configura in tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria".