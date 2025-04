In assenza di gravità: per le vie di Roddino la mostra della Fondazione Vialli e Mauro

In assenza di gravità: è questo il titolo della mostra fotografica realizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro che dal 10 maggio al 21 settembre 2025 potrà essere ammirata durante una passeggiata per le splendide vie di Roddino, comune delle Langhe.

Un allestimento inusuale e per questo ancora più speciale perché promuove l’incontro tra turismo e sensibilizzazione, tra l’estetica e il senso profondo di ogni scatto. L’esposizione, infatti, propone alcune delle fotografie contenute nell’omonimo libro ideato da Gianluca Vialli e Massimo Mauro nel 2013, e curato dalla fotografa Silvia Pastore, in cui personaggi dello sport, della musica e del cinema avevano accettato di cimentarsi nel ruolo di fotografi per immortalare il loro concetto di assenza di gravità.

Prestando il proprio volto in un modo diverso rispetto alle più consuete iniziative benefiche e sostenendo così la Ricerca sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica e la prevenzione del cancro, obiettivi cardine della Onlus.

«Durante un bagno al mare con un amico malato di SLA mi sono accorto della sensazione di libertà che stava provando mentre galleggiava, in assenza di gravità – ricorda Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro –: quell’emozione si è trasformata in un bellissimo progetto condiviso con Luca che prima è diventato un libro e che adesso siamo orgogliosi sia diventato anche una mostra a disposizione di tutti. Accolta con entusiasmo dal sindaco di Roddino Marco Andriano, che ci ha offerto la possibilità di uno scenario unico al mondo qual è quello delle Langhe e, nello specifico, del suo Comune. Non abbiamo pensato prima a questa iniziativa perché è come se fossimo un po’ gelosi di questi scatti, ma adesso immaginarli in un’esposizione di questo tipo è molto bello ed è anche un omaggio a Luca che fu il primo a scattare la sua foto».

«Quando Massimo Mauro ci ha proposto di ospitare la mostra non abbiamo pensato alla visibilità o al prestigio. Abbiamo pensato alla responsabilità verso il messaggio che questa mostra porta con sé: un messaggio di amicizia, di umanità, di forza che attraversa anche il dolore – le parole del sindaco di Roddino, Marco Andriano – . Ma soprattutto un messaggio di impegno. Perché la Fondazione, attraverso l’arte e la bellezza, continua a sostenere con determinazione la Ricerca sulla SLA e sulle malattie neurodegenerative. E noi come comunità sentiamo il dovere e l’onore di dare il nostro contributo mettendo a disposizione le nostre forze per darne il massimo della visibilità. Ringrazio la Fondazione per averci scelti: è un dono che custodiremo con cura e che condivideremo con chi verrà a trovarci».

«Sono passati tanti anni dalla realizzazione del libro, eppure ricordo come se fosse ieri l’emozione che ho provato durante il primo scatto, quello con Gianluca – le parole della fotografa Silvia Pastore –: aveva scelto il Torrazzo di Cremona per fotografare la città dall’alto. Per lui l’assenza di gravità era quello, qualcuno che ti guarda dall’alto. E oggi che lui non c’è più ricordare quel suo pensiero è molto commovente. Commozione che si mescola con il sorriso, perché io soffro tremendamente di vertigini, ma lui quel giorno riuscì a trascinarmi fino in punta al Torrazzo dopo 500 scalini! Lui come gli altri protagonisti di questa mostra hanno reso vivo questo progetto perché hanno fatto qualcosa di attivo e creativo. Io li ho aiutati, ma l’idea è stata personale, ciascuno ha portato la propria e questo rende l’esposizione davvero unica».

Oltre a quelli di Gianluca Vialli e di Massimo Mauro sarà possibile ammirare, tra gli altri, anche gli scatti realizzati da Marcello Lippi, Antonio Cabrini, Giancarlo De Cataldo, Lella Costa, Neri Marcoré, Giuseppe Battiston, Luca Argentero, Cristiana Capotondi e Linus, ciascuno accompagnato dal ritratto dell’autore.

La mostra può essere visitata gratuitamente.