Cuneo, inaugurata la piazza scolastica davanti al nido "I Girasoli"

Si è svolta mercoledì 20 novembre, in occasione della Giornata universale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’inaugurazione della nuova piazzetta scolastica davanti all’asilo nido “I Girasoli” di via Silvio Pellico. Nell’occasione, bambini e insegnanti sono stati protagonisti di attività ludiche dedicate all’argomento: hanno cantato, ballato e realizzato un cartellone sul mondo che vorrebbero. Il momento è stato molto partecipato dalle famiglie degli scolari e dai residenti del quartiere Cuneo Centro.

Quello di via Pellico è uno degli interventi pilota di “Scuole al centro”, progetto inserito nella strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, che ha come obiettivo la rimodulazione degli spazi di accesso alle scuole per consentire maggiore sicurezza e socializzazione. Lo stesso progetto è stato premiato in questi giorni all’assemblea Anci di Torino con il riconoscimento "Urbes Bene Comune" e la menzione "Bosch eBike Systems" perché ha saputo “Innovare guardando al futuro”. I lavori di fronte all’asilo hanno interessato l’ampia zona di marciapiede che fronteggia il fabbricato scolastico, che prima era pavimentata in autobloccanti, oltre alle aiuole con i tigli e i due ingressi al Nido e al Micronido. Il progetto ha permesso la realizzazione di una “piazza scolastica”, una zona, ripavimentata con asfalto e gomma colata antitrauma, allestita con elementi ancorati al terreno e colorazioni apposite, basati sulla figura del cerchio e della sfera per rendere possibile l’intrattenimento e il gioco. Sono inoltre state collocate alcune panchine e una barriera di protezione verso la strada, attorno alla nuova penisola di fronte all’ingresso. A completare l’arredo, fra gli alberi, alcuni portabiciclette e cestini. Inoltre, su via Silvio Pellico è stata implementata la segnaletica della già esistente Zona 30.

L’intervento è stato finanziato con fondi comunali per un totale di 115mila euro e un contributo di 25mila euro della Fondazione CRC, nell’ambito del progetto “La sicurezza in aula”. In rappresentanza dell’ente di origine bancaria era presente il consigliere generale, Gianluca Verlingieri. Il cantiere è stato seguito dall’ufficio Lavori Pubblici, con l’ausilio dell’architetto Giuseppe Buffon, direttore dei lavori ( e progettista), anch’egli presente all’inaugurazione. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Sola Costruzioni S.r.l. di Cuneo.

“Si tratta di uno spazio molto importante per la nostra città, soprattutto per la filosofia che vuole esprimere: intervenire nei pressi di una scuola o un asilo, sui cosiddetti ‘spazi soglia’, è un modo per permettere loro di mostrarsi e raccontarsi alla comunità. Una scuola è uno spazio sociale pieno di vita: interventi come questo danno ancora più visibilità alle scuole, con il chiaro messaggio che Cuneo mette al centro i più piccoli, che devono poter crescere protetti dai pericoli e liberi di potersi incontrare a giocare anche fuori dalla scuola. Anche la scelta di inaugurare in occasione della Giornata universale dei diritti dell’infanzia va in questa direzione” ha dichiarato l’assessore ai Servizi Scolastici, Paola Olivero.

“Quello di via Silvio Pellico è il terzo - dopo il Donatello e via Sobrero n.d.r. -, di una serie di interventi che stiamo replicando anche altrove, ad esempio davanti alle scuole di Madonna dell’Olmo, con i lavori in corso proprio in queste settimane, o di fronte alla nuova scuola che nascerà a Borgo San Giuseppe. Sono interventi che riteniamo prioritari e continueremo così con le altre scuole del territorio, perché tutti i bambini e le bambine hanno lo stesso diritto a una scuola accogliente e sicura, fin dalla soglia” ha aggiunto l’assessore alla Mobilità, Luca Pellegrino.