Comunità Energetiche Rinnovabili: in arrivo tante modifiche all'ottenimento degli incentivi

Buone notizie sul fronte delle energie rinnovabili. Nei giorni scorsi il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo. Il documento è stato trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, a cui seguiranno la pubblicazione e la successiva entrata in vigore.

Con tale provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, si estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. E’ prevista inoltre una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, e l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

«La nostra Associazione – ha commentato Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo - ha sempre creduto fortemente nelle Comunità energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Lo dimostra il fatto che sia stata tra le prime Associazioni a livello nazionale a creare una sua CER coinvolgendo istituzioni ed imprese. Questo nuovo intervento normativo va a rafforzare un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per aziende e cittadini del nostro territorio».

A livello locale, CER-a - la Comunità Energetica Rinnovabile di Confartigianato Cuneo offre alle imprese la possibilità di beneficiare delle opportunità previste dal decreto e di partecipare a un progetto di energia condivisa.