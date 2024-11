Cuneo, più vicina la sala del commiato: il Comune destina 6.100 euro allo studio di prefattibilità

Una voce di bilancio che sa di conferma quella che vede il Comune di Cuneo destinare 6.100 euro per la copertura economica dello studio di prefattibilità del progetto di realizzazione di una sala del commiato cittadina. La notizia ieri (mercoledì 20 novembre) per bocca dell’assessore Valter Fantino, protagonista della riunione della I commissione consiliare, incentrata proprio sulla trattazione dell’ultima variazione di bilancio dell’anno in corso.

Manassero: "Vogliamo la sala, e ci arriveremo"

Lo studio di prefattibilità era stato già accennato a fine ottobre dalla sindaca Patrizia Manassero in una piccata risposta rivolta ai Radicali nei quali aveva anche sottolineato l’intenzione dell’amministrazione di avere la sala in esercizio entro il 2026. La risposta era arrivata a seguito delle dichiarazioni e dell’iniziativa – giudicata dalla sindaca come “fuori luogo” – dei rappresentanti del movimento radicale, che domenica 27 ottobre hanno dato un’estrema unzione simbolica al progetto ricordando le centinaia di firme presentate in favore dell’istituzionalizzazione della sala rimaste poi senza seguito concreto.

“ Volontà dell’Amministrazione è quella di procedere verso l’obiettivo: i criteri e i requisiti necessari per la realizzazione di una sala del genere sono numerosi e stringenti e hanno reso impossibile l’identificazione di una situazione temporanea – aveva commentato la sindaca -. Gli uffici preposti stanno andando avanti nel loro lavoro; vogliamo la Sala del Commiato e ci arriveremo”.